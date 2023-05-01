Télécharger nos profils ICC pour l'épreuvage écran

Nous proposons 9 types de papier : 4 papiers C-type et 7 papiers fine art Giclée. Chacun de ces papiers possède son propre profil colorimétrique ICC, créé par nos soins. Ces profils permettent de tirer la meilleure gamme tonale possible de nos machines d'impression professionnelles.

Tu peux télécharger ces profils colorimétriques ICC ici.

Si tu as besoin de conseils pour les utiliser et faire l'épreuvage écran de tes images, découvre comment les installer et faire un épreuvage écran dans Photoshop, ou faire un épreuvage écran dans Lightroom.