Les tirages giclée sont réalisés sur des imprimantes Epson SureColor P9000 avec des encres pigmentaires Epson UltraChrome HDX, et les tirages C-type sur des imprimantes Chromira, sur papier photographique Fuji Matt et Fuji Gloss. Nous calibrons les machines chaque jour et imprimons ton fichier exactement tel que tu le fournis : le même fichier sur le même papier donne donc le même résultat d'une commande à l'autre, quelle que soit la taille.

Imprimantes et encres

Giclée : imprimantes Epson SureColor P9000 avec encres Epson UltraChrome HDX, un jeu d'encres pigmentaires de qualité archive à large gamut. Plus d'informations sur la page impression giclée.

imprimantes Epson SureColor P9000 avec encres Epson UltraChrome HDX, un jeu d'encres pigmentaires de qualité archive à large gamut. Plus d'informations sur la page impression giclée. C-type : imprimantes Chromira sur papier Fuji Matt et Fuji Gloss. Le C-type est un procédé photographique : le papier est exposé à la lumière puis développé dans des bains chimiques, il n'y a donc pas d'encre. Plus d'informations sur la page impression C-type.

Pour comparer les deux, voir la différence entre les tirages C-type et giclée.

Fabriqué dans nos propres studios

Nous avons des studios à Londres, Düsseldorf et New York. Les trois nous appartiennent, et nous ne sous-traitons pas l'impression à d'autres laboratoires.

Les commandes pour l'UE sont réalisées à Düsseldorf.

Voir où les commandes de tirages sont fabriquées et d'où elles sont expédiées.

Comment la constance des couleurs est assurée

Les machines sont calibrées chaque jour.

Chaque papier a son propre profil d'impression, créé par nos soins. Tu peux télécharger les profils pour l'épreuvage écran.

Ton fichier est imprimé tel que tu le fournis. Nous ne le recadrons pas, ne l'accentuons pas, ne le retouchons pas et n'en corrigeons pas les couleurs, et il n'y a aucune amélioration automatique.

Tout est fabriqué dans nos propres studios : c'est ce qui permet aux couleurs de rester constantes, où que la commande soit imprimée.

Pourquoi deux tirages peuvent quand même paraître différents

Le papier. Chaque papier a sa propre teinte de base et sa propre surface. Le même fichier n'a pas le même aspect sur un papier coton mat et sur un papier brillant.

Chaque papier a sa propre teinte de base et sa propre surface. Le même fichier n'a pas le même aspect sur un papier coton mat et sur un papier brillant. Le procédé. Le giclée et le C-type sont deux procédés différents et ne correspondront jamais exactement.

Le giclée et le C-type sont deux procédés différents et ne correspondront jamais exactement. La taille et les conditions d'observation. Un grand tirage peut paraître légèrement différent d'un petit, simplement parce que tu le regardes de plus loin et sous une autre lumière.

Si la correspondance des couleurs au sein d'une série est importante, commande toute la série sur un seul papier, en une seule commande.

Si un retirage paraît différent du premier tirage

La cause la plus fréquente est un changement du profil colorimétrique ou de l'espace colorimétrique du fichier entre les deux commandes. Vérifie ces points l'un après l'autre :

Le fichier. As-tu utilisé exactement le même fichier, avec le même profil colorimétrique intégré ? Un fichier réexporté ou modifié, ou enregistré dans un autre espace colorimétrique, peut s'imprimer différemment. Le papier. Est-ce le même papier ? Certains anciens papiers ne sont plus proposés, comme Fuji Pearl et Fuji Flex : une nouvelle commande peut donc être tirée sur le papier actuel le plus proche. Voir les alternatives aux papiers arrêtés. Le procédé. Un giclée et un C-type du même fichier ne correspondront pas exactement. La lumière. Compare les deux tirages côte à côte à la lumière du jour. Un tirage plus ancien peut aussi avoir légèrement évolué s'il a été exposé à une lumière vive.

Si tu ne sais plus quel papier a été utilisé pour la première commande, envoie-nous les détails de la commande d'origine et nous vérifierons. Si les deux tirages diffèrent toujours, envoie une photo des deux côte à côte avec les deux numéros de commande via la page de contact. Nous vérifierons les commandes et les fichiers, et si le retirage n'est pas fidèle à ton fichier, nous le remplacerons gratuitement.

Les papiers qui passent dans ces imprimantes giclée sont listés avec un tableau comparatif sur la page de notre service d’impression giclée.