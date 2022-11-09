Comment ajouter mon numéro d’immatriculation TVA ?

La marche à suivre pour mettre à jour les informations concernant la TVA sur votre compte.

Étape par étape

Si vous êtes immatriculé TVA, vous pouvez entrer les informations correspondantes dans creativehub pour vous permettre de réduire le coût de certaines commandes. Procédez comme suit :

Connectez-vous à votre compte creativehub et cliquez sur votre nom en haut à droite de la page

Sélectionnez les options suivantes : « Paramètres de mon compte » > « Facturation »

Entrez vos informations dans la section « Immatriculation fiscale »

Quand vous avez terminé, n’oubliez pas de cliquer sur « Actualiser ».

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