Le devis le plus rapide et le plus précis est celui que tu établis toi-même : téléverse ton fichier sur order.creativehub.io, choisis la taille, le papier et un éventuel contrecollage ou encadrement, et le panier affiche le prix exact, la TVA, les options de livraison et la date d'expédition estimée avant que tu paies. Ajouter des articles au panier ne t'engage à rien. Nous établissons un devis par e-mail pour les travaux dont l'outil de commande ne peut pas calculer le prix, et pour les grosses commandes.

Calcule le prix toi-même

Va sur order.creativehub.io et crée un compte gratuit. Téléverse ton image au format JPEG ou TIFF aplati. Nous ne pouvons ni vérifier ni imprimer des fichiers PDF. Clique sur Order prints (commander des tirages). Règle la taille, le papier et un éventuel contrecollage ou encadrement. Le prix se met à jour à chaque option modifiée. Ajoute l'article à ton panier et saisis l'adresse de livraison. Passe en revue les options de livraison, leurs prix et les dates estimées.

Tu peux chiffrer plusieurs combinaisons côte à côte et les laisser dans le panier le temps de te décider. C'est toi qui passes la commande en ligne : nous ne pouvons pas prendre une commande par e-mail ni en passer une à ta place, mais nous pouvons répondre à tes questions pendant que tu la prépares.

Si c'est le papier qui reste à décider, un pack d'échantillons de tirages te permet de comparer les surfaces avant d'en retenir une.

Ce que couvre le prix en ligne

Tailles personnalisées. Saisis directement n'importe quelle taille. Il n'y a pas de supplément pour une taille non standard : le prix suit la tranche de taille dans laquelle se situe le tirage.

Saisis directement n'importe quelle taille. Il n'y a pas de supplément pour une taille non standard : le prix suit la tranche de taille dans laquelle se situe le tirage. Contrecollage et encadrement. Les deux apparaissent à côté de la taille et du papier, et le prix se met à jour quand tu les ajoutes. L'encadrement se commande avec le tirage, en un seul travail.

Les deux apparaissent à côté de la taille et du papier, et le prix se met à jour quand tu les ajoutes. L'encadrement se commande avec le tirage, en un seul travail. Grandes pièces. Le prix des cadres est calculé en ligne pour des tirages jusqu'à 50 x 75 pouces (ou 40 x 80 pouces pour un panoramique) dans tous les styles de cadre, et celui du contrecollage jusqu'à 60 x 96 pouces. Le petit côté d'un tirage encadré ou contrecollé doit mesurer au moins 18 cm.

Le prix des cadres est calculé en ligne pour des tirages jusqu'à 50 x 75 pouces (ou 40 x 80 pouces pour un panoramique) dans tous les styles de cadre, et celui du contrecollage jusqu'à 60 x 96 pouces. Le petit côté d'un tirage encadré ou contrecollé doit mesurer au moins 18 cm. Devise. Les prix sont affichés dans la devise définie par le pays de facturation de ton compte.

Les tableaux publiés pour les tailles standard se trouvent dans la grille tarifaire. Une taille personnalisée n'y figure pas : utilise donc le panier pour connaître le montant exact.

Quand nous établissons un devis par e-mail

Demande-nous un devis écrit lorsque :

l'outil de commande ne peut pas calculer le prix du travail, par exemple une pièce encadrée ou contrecollée plus grande que les limites en ligne, ou un cadre ou un contrecollage personnalisé (voir Comment obtenir un devis pour un cadre ou un contrecollage personnalisé ?) ;

tu prévois une grosse commande, comme un ensemble pour une exposition ou une édition (voir Y a-t-il un minimum de commande ou une remise sur quantité pour les tirages ?) ;

tu as besoin de montants indicatifs pour un budget ou une demande de subvention.

Pour tout le reste, un montant que nous confirmons par e-mail est identique à celui du panier. Si nous te donnons un prix pour une taille personnalisée absente de la grille avant que tu aies préparé la commande, il s'agit du prix de la taille listée la plus proche, à titre indicatif. Le prix exact est celui de ton panier ou de notre devis écrit.

Ce qu'il faut envoyer pour un devis

Écris à info@creativehub.io en indiquant :

tes fichiers image en JPEG ou TIFF (pas de PDF) ; les tailles des tirages ; le type de tirage et le papier ou la finition que tu envisages ; un éventuel contrecollage ou encadrement, y compris les bordures et les passe-partout ; les quantités, y compris le nombre d'exemplaires de l'édition le cas échéant ; l'adresse de livraison ou le retrait, et toute date limite.

Si tu envoies un lien de téléchargement pour tes fichiers, vérifie qu'il s'ouvre sans connexion ni étape de vérification. Nous ne pouvons pas télécharger des fichiers protégés de cette façon, et cela retarde le devis.

Un devis écrit précise si chaque montant s'entend hors TVA ou TVA comprise. Si un montant qu'on t'a communiqué ne le précise pas, demande-nous avant d'ajouter ou de retirer la TVA toi-même. Plus de détails dans Vos prix de tirage incluent-ils la TVA ?

Tiens compte des délais

Un devis pour un travail contrecollé ou encadré doit se lire en tenant compte du délai de production : les commandes contrecollées sont expédiées sous 5 jours ouvrés et les commandes encadrées sous 10, impression comprise. Voir Délais de production.

Tu veux un ordre de grandeur avant de remplir ton panier ? Les formats standard figurent dans notre grille tarifaire en ligne.