Commander en ligne si vous êtes un nouveau client

Vous découvrez theprintspace ? Ce guide vous explique étape par étape comment commander en ligne, du téléchargement de vos fichiers aux différentes options d’impression d’art, de contrecollage et d’encadrement.

Étape 1 : Où commander sur notre site

Rendez-vous sur notre site web.

Sur chaque page, en haut à droite, vous trouverez un bouton « Commander ». Cliquez sur ce bouton.

Étape 2 : Télécharger vos images

En tant que nouveau client de theprintspace, vous avez le choix entre deux options :

Cliquez sur « Commencer » pour commencer votre commande. Cliquez sur « Se connecter/S’inscrire » et créez un compte où vos images seront stockées afin de vous permettre de repasser rapidement une commande – entre autres options.



En cliquant sur « Commencer », vous pouvez télécharger immédiatement les fichiers que vous souhaitez imprimer. Glissez et déposez, ou cliquez et sélectionnez les fichiers à télécharger.

Astuce : Assurez-vous que vos fichiers sont prêts à imprimer

Consultez ce guide détaillé consacré à la préparation des fichiers, pour vous assurer que vos images sont prêtes pour l’impression.

Étape 3 : Choisir vos options

Une fois vos images téléchargées, des vignettes sont générées et vous pouvez accéder à toutes nos options.

Maintenant vous pouvez sélectionner le format du tirage, le type d’impression souhaité et les options de contrecollage et d’encadrement sur mesure. Le prix s’affiche en fonction des options choisies.

Utilisez la liste déroulante « Format du tirage » pour choisir les dimensions de l’agrandissement et ajouter une marge.

Étape 4 : Choisir un type de papier

Sélectionnez le type de papier pour l’impression. Si vous omettez cette étape, le papier sélectionné par défaut sera Fuji Mat.

Cliquez sur « Type d’impression et de papier » pour choisir parmi nos 11 types de papiers haut de gamme.

Nous proposons 4 types de papiers photo argentiques : Fuji Mat Fuji Brillant Kodak Metallic Fujiflex

Ainsi que 7 types de papiers Fine Art jet d’encre : Epson Semigloss Hahnemühle Bamboo Canson Baryta Hahnemühle Pearl Hahnemühle Photo Rag Hahnemühle German Etching Canson Aquarelle Rag



Cliquez ici pour en savoir plus sur la différence entre un tirage photo argentique (parfois appelé tirage chromogène, ou C-Print) et une impression jet d’encre pigmentaire. Pour apprécier par vous-même les textures et finitions de nos différents papiers de qualité professionnelle, vous avez la possibilité de commander un pack d’échantillons sur notre site web.

Étape 5 : Contrecollage et encadrement

La section « Contrecollage/Encadrement » vous permet de choisir entre plusieurs options de contrecollage et/ou d’encadrement d’art sur mesure.

Si vous optez pour un cadre fait main qualité musée, vous verrez le cadre apparaître autour de l’image afin de pouvoir sélectionner plus facilement un type de cadre et une baguette qui mettront en valeur votre image.

Veuillez noter que notre délai de production pour une impression sur support est de 5 jours, sauf dans le cas d’un contrecollage sous plexi pour lequel il faut compter 10 jours.

Le délai de production pour l’encadrement est de 10 jours ouvrables.

Dans l’exemple illustré ci-dessous, nous avons choisi un papier Fine Art Hahnemühle Photo Rag contrecollé sur alu avec un châssis métallique au dos.

Étape 6 : Ajouter au panier

Quand vous êtes satisfait de votre commande et que vous êtes prêt à poursuivre, cliquez sur « Ajouter au panier ».

Le produit apparaîtra dans votre panier d’achat. En cliquant « Image suivante », vous pouvez choisir les mêmes paramètres ou des paramètres différents pour chacune de vos images.

Une fois prêt à passer la commande, cliquez sur le bouton « Voir le panier ».

Étape 7 : Créer un compte

Un récapitulatif de votre commande apparaîtra sur l’écran. Cliquez sur les icônes + et – pour rectifier les quantités ou supprimer un produit de votre panier.

Quand vous êtes satisfait, cliquez sur « Continuer »

Si vous avez déjà un compte, il faut maintenant vous connecter.

Si vous n’avez pas de compte, vous pouvez en créer un : cela vous permettra de repasser une commande facilement, puisque nous aurons stocké vos images. Quand vous retournerez sur le site, vous n’aurez qu’à vous connecter à votre compte creativehub.

Une fois connecté à votre compte déjà existant ou nouvellement créé, vous pouvez ajouter votre adresse et vos coordonnées de paiement. Nous acceptons la plupart des cartes de crédit et de débit, ainsi que PayPal.

Étape 8 : Ajouter une adresse de livraison, un mode de paiement et une formule de livraison

À ce stade, vous avez la possibilité d’ajouter ou de modifier une adresse de livraison dans la section « Adresse ».

Dans la section « Mode de paiement », choisissez votre moyen de paiement préféré – Paypal ou carte bancaire.

« Mode de livraison » vous permet de sélectionner une formule de livraison.

Veuillez noter que les produits comportant un contrecollage ou un encadrement d’art ne peuvent être livrés que par transporteur. Cliquez ici afin de consulter nos délais de livraison pour des impressions, contrecollages et encadrements.

Si vous souhaitez transmettre des instructions spécifiques, vous pourrez les ajouter dans la zone de texte prévue à cet effet, par exemple « merci de conserver les tirages à plat », ou « merci de ne pas rogner les marges des impressions jet d’encre ».

Étape 9 : Votre confirmation de commande et de livraison

Cliquez sur « confirmer la commande » pour payer et finaliser votre commande.

La confirmation s’affichera en ligne et vous recevrez également un e-mail.

Quand votre commande sera expédiée, vous recevrez un e-mail avec votre numéro de suivi.

Vous avez encore des questions ?

Contactez notre équipe.