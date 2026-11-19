La grille tarifaire peut se lire avec ou sans TVA : vérifie donc quel montant tu regardes. Le panier sur order.creativehub.io lève tout doute : il affiche le prix hors TVA, la TVA et le total avant que tu paies. Le fait que la TVA soit facturée ou non dépend du lieu de livraison de la commande.

Où la TVA est indiquée

Grille tarifaire. La page propose une option hors TVA / TVA comprise. Vérifie laquelle est sélectionnée avant de comparer des montants.

La page propose une option hors TVA / TVA comprise. Vérifie laquelle est sélectionnée avant de comparer des montants. Panier. Il affiche le prix hors TVA, la TVA et le total. La TVA est appliquée au moment du paiement lorsqu'elle est due : le total du panier est donc le montant complet que tu paies.

Il affiche le prix hors TVA, la TVA et le total. La TVA est appliquée au moment du paiement lorsqu'elle est due : le total du panier est donc le montant complet que tu paies. Devis écrits. Chaque montant d'un devis de notre part précise s'il s'entend hors TVA ou TVA comprise. Si un montant qu'on t'a communiqué ne le précise pas, demande-nous avant d'ajouter ou de retirer la TVA toi-même.

Chaque montant d'un devis de notre part précise s'il s'entend hors TVA ou TVA comprise. Si un montant qu'on t'a communiqué ne le précise pas, demande-nous avant d'ajouter ou de retirer la TVA toi-même. Factures. Chaque commande génère une facture avec le détail ligne par ligne, la TVA et les totaux.

Quand la TVA est facturée

Nous ajoutons la TVA lorsque la loi l'exige. Elle s'applique à la production et à la livraison.

Commandes facturées par notre société britannique : 20 % pour les livraisons en Grande-Bretagne et sur l'île de Man. Pas de TVA ailleurs.

20 % pour les livraisons en Grande-Bretagne et sur l'île de Man. Pas de TVA ailleurs. Commandes facturées par notre société allemande : 19 % pour les livraisons en Allemagne. Pour les autres pays de l'UE, la TVA du pays concerné, ou 0 % si ton compte comporte un numéro de TVA intracommunautaire valide d'un pays autre que l'Allemagne. Pas de TVA hors de l'UE.

19 % pour les livraisons en Allemagne. Pour les autres pays de l'UE, la TVA du pays concerné, ou 0 % si ton compte comporte un numéro de TVA intracommunautaire valide d'un pays autre que l'Allemagne. Pas de TVA hors de l'UE. Commandes facturées par notre société américaine : pas de TVA.

Si tu es assujetti à la TVA

Ajoute ton numéro dans la carte VAT registration (numéro de TVA), sous Settings (paramètres). Les numéros de TVA se saisissent à cet endroit, jamais dans le formulaire de paiement.

Un numéro de l'UE est vérifié auprès du service VIES de l'UE. Seul un numéro validé est pris en compte : tant qu'un numéro est en attente, invalide ou impossible à vérifier, la TVA est facturée.

Un numéro de TVA allemand, ainsi que toute livraison en Allemagne, reste à 19 %.

Un numéro hors UE (un numéro GB, par exemple) est imprimé sur tes factures mais ne change pas la TVA facturée.

Si tu achètes en tant que particulier, laisse la carte vide.

Puis-je récupérer la TVA ?

Cela dépend de ta propre situation fiscale. À titre d'indication générale, et non de conseil fiscal : une entreprise assujettie à la TVA peut normalement récupérer la TVA sur ses achats professionnels, en tant que TVA déductible dans sa déclaration de TVA, à condition de détenir une facture de TVA valide. Si tu n'es pas assujetti à la TVA, tu ne le peux généralement pas, et la TVA fait partie de ton coût. Ton comptable pourra te confirmer comment cela s'applique à toi. Voir aussi Puis-je récupérer la taxe sur les ventes (TVA) sur mes commandes de tirages ? et Où trouver la liste de mes commandes de tirages et de mes factures.

Les montants correspondant à ton format de tirage, de contrecollage ou d'encadrement figurent dans la grille tarifaire de notre site.