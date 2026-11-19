Il n’y a pas de minimum de commande : tu peux commander un seul tirage aussi facilement qu’une centaine. Au moment du paiement, le prix standard s’applique à chaque exemplaire, quel que soit le nombre commandé. Pour une grosse commande directe, comme une série pour une exposition ou une édition, l’équipe peut établir un devis pour l’ensemble du projet, et toute remise sur volume est accordée sur ce devis : demande-le donc avant de commander.

Pas de minimum de commande

Nous imprimons à la demande à partir de rouleaux de papier d’archivage : un tirage à l’unité est donc une commande ordinaire, et les formats sur mesure sont disponibles au même titre que les formats standard. Pour commander plusieurs formats ou plusieurs exemplaires de la même œuvre, importe le fichier une seule fois et ajoute chaque format à partir de celui-ci.

Les prix au moment du paiement sont les mêmes quelle que soit la quantité

Le prix par tirage indiqué sur la page des tarifs et dans ton panier est le prix de chaque exemplaire. Rien n’est réduit automatiquement dans le panier lorsque la quantité augmente, et cela vaut aussi bien pour les séries d’exposition que pour les commandes destinées à un client et les tirages destinés à la revente. Il n’existe pas de tarifs distincts pour les professionnels, les galeries ou les expositions.

Grosses commandes : demande d’abord un devis

Pour une grosse commande que tu achètes toi-même, l’équipe chiffre l’ensemble du projet comme une seule commande : formats, papier, finition, livraison et délais. Les remises sur volume dépendent du type de commande et de sa valeur, et figurent sur le devis. Nous ne publions pas les niveaux de remise, et une remise n’est jamais appliquée au moment du paiement : demande donc le devis avant de passer la commande.

Écris à info@creativehub.io en indiquant :

ce que tu imprimes : le nombre de pièces, et s’il s’agit d’une seule image ou d’une série ;

les formats, et s’ils sont tous identiques ou variés ;

le type de tirage (giclée ou C-type) et le papier, si tu as une préférence ;

tout contrecollage ou encadrement ;

ta date limite et la destination de livraison.

Nous pouvons aussi te conseiller sur le papier, les formats, les délais de production et la façon la plus économique de composer la commande. Si tu hésites sur le papier, un pack d’échantillons est une première étape judicieuse avant une série plus importante.

Associations, professionnels et sponsoring

Nous appliquons une seule et même structure de prix à tout le monde. Nous ne proposons pas de tarifs réduits pour les associations caritatives ou les organisations à but non lucratif, ni de remises professionnelles, ni de sponsoring d’artistes ou d’expositions. Nous donnons volontiers des conseils techniques sur les matériaux, les formats et les finitions pour une exposition ou une série de tirages destinée à une collecte de fonds, à nos tarifs standard.

Commandes issues de ta boutique en ligne

Cet article concerne les tirages que tu achètes pour toi-même. Les prix du dropshipping sont publiés et sont les mêmes pour chaque vendeur, quel que soit le volume, et ces commandes ne font pas l’objet d’un devis.

Pour un seul tirage ou une petite série, notre grille tarifaire est le moyen le plus rapide de chiffrer le projet par format avant de demander un devis.