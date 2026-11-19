La plupart des encadrements et des contrecollages sont tarifés en ligne : ajoute le cadre ou le support à ton tirage sur order.creativehub.io et le prix se met à jour au fil de ta configuration. Un devis de l'équipe concerne tout ce que l'outil ne propose pas, comme un passe-partout plus large que ne le permet le curseur, un format de cadre ou de contrecollage sur mesure, ou une pièce qui dépasse les limites de format en ligne. Envoie-nous le format, le papier et les détails du cadre et nous établirons un prix au cas par cas.

Ce qui est tarifé en ligne

Les cadres Standard, Box, Floating et Tray pour des tirages jusqu'à 50 x 75 in (ou 40 x 80 in pour un panoramique), dans tous les styles de cadre.

Le contrecollage jusqu'à 60 x 96 in.

Les marges et les passe-partout, à régler dans l'outil pour que la taille totale corresponde au cadre que tu as en tête. Le tirage, le passe-partout et le cadre sont alors tarifés ensemble.

Le petit côté d'un tirage encadré ou contrecollé doit mesurer au moins 18 cm. Les prix indicatifs des combinaisons standard sont dans la liste de prix.

Quand il te faut un devis

Au-delà du curseur. Un passe-partout plus large que le maximum du curseur ne peut pas être commandé sur le site.

Un passe-partout plus large que le maximum du curseur ne peut pas être commandé sur le site. Passe-partout, cadres et formats de contrecollage sur mesure. Ils font l'objet d'un devis individuel et ne peuvent pas être ajoutés à une commande en ligne standard. Il n'y a pas de supplément fixe : le prix dépend du type de cadre, de la moulure, du passe-partout, du verre et du format.

Ils font l'objet d'un devis individuel et ne peuvent pas être ajoutés à une commande en ligne standard. Il n'y a pas de supplément fixe : le prix dépend du type de cadre, de la moulure, du passe-partout, du verre et du format. Pièces hors gabarit. Une pièce encadrée ou contrecollée plus grande que les limites en ligne indiquées ci-dessus.

Ce qu'il faut envoyer

Le papier et l'option de cadre sont les deux informations dont nous avons besoin en premier pour un prix précis. Pour un devis complet, envoie :

le format fini ;

le papier ;

le style, la finition et le profil du cadre ;

si tu veux un passe-partout, et sa largeur ;

le vitrage ;

les fixations ;

tes fichiers d'impression.

Pour un passe-partout ou un cadre sur mesure, donne le format du tirage, les largeurs des marges du passe-partout (haut, bas et côtés) et la taille totale du cadre. Nous vérifions avec la production avant d'établir le devis.

Précise de quel « mounting » tu parles

En anglais, « mounting » peut désigner un passe-partout (le carton qui entoure le tirage dans un cadre) ou le contrecollage du tirage sur un panneau rigide. Dis-nous lequel, et nous pourrons établir le devis sans une deuxième série de questions.

Profondeur du cadre et taille finie

Si tu as besoin d'une profondeur de cadre particulière, par exemple pour l'assortir à des cadres que tu as déjà, indique-nous le style de cadre et nous vérifierons les dimensions de la moulure avec nos encadreurs. Nous pouvons aussi confirmer la taille extérieure finie d'une pièce encadrée avant que tu commandes : envoie le format du tirage et le cadre que tu envisages.

Ce que nous pouvons fabriquer ou non

Nos cadres sont en bois. Nous ne proposons pas de cadres en aluminium pour le moment, les finitions métal ne sont donc pas disponibles. La moulure en bois la plus sombre est le noyer noir d'Amérique, sur les cadres Standard et Tray, et tous les cadres peuvent être vitrés avec un verre antireflet.

Ce que le devis indique

Un devis est détaillé en coût d'impression, coût d'encadrement et total hors TVA. Quand c'est utile, des variantes sont présentées côte à côte. Les commandes encadrées sont expédiées sous 10 jours ouvrés, impression comprise : tiens-en compte si tu as une date à respecter.

Pour les combinaisons standard, tu n’auras peut-être même pas besoin de devis, car la grille de prix indique les tarifs d’impression, de contrecollage et d’encadrement par format.