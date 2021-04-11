Nos tarifs d’impression d’art, de contrecollage et d’encadrement

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Nos tarifs

Consultez nos différents tableaux de prix pour les tirages d’art, contrecollages et encadrements sur mesure, ainsi que pour la livraison, en cliquant ici.

Comme nous réalisons tous nos tirages sur des rouleaux de papier qualité archive, nous avons la possibilité de produire des impressions d’art sur mesure et de toutes dimensions pour nos clients.

Par exemple, si vous commandez un tirage de 600 x 380 mm, la fourchette de prix pour un tirage de 600 x 400 mm s’appliquera.

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