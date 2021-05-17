6 raisons de choisir theprintspace plutôt qu’un imprimeur grand public

Vous n’êtes pas tout à fait convaincu que nous sommes les meilleurs ? Voici six arguments qui devraient vous persuader de préférer theprintspace à une imprimerie standard.

1 : Un plus grand choix de papiers et de produits

Chez theprintspace, nous offrons une gamme aussi étendue que variée de papiers pour tirage photo argentique et impression jet d’encre pigmentaire . Nous proposons aussi des papiers spécialisés tels que Kodak Metallic et Fujiflex. Vous disposez donc d’un plus grand choix pour mettre vos tirages d’art en valeur de façon optimale.

2 : La meilleure qualité possible

Un labo photo pro n’utilise que des imprimantes et des encres pigmentaires de dernière génération, des procédés chimiques de pointe et des papiers Fine Art de qualité professionnelle. Un labo photo standard emploie du matériel de qualité inférieure qui ne peut pas soutenir la comparaison. Un laboratoire professionnel réalise des tirages de meilleure qualité, qui durent plus longtemps.

3 : La taille maximale du tirage

Un labo photo pro possède des imprimantes grand format qui peuvent produire de très grands tirages, alors que la plupart des minilabs doivent se limiter à des rouleaux de 25 ou 30 cm de large. Chez theprintspace, nous disposons de rouleaux jusqu’à 152 cm de large.

4 : La régularité

Chez theprintspace, nous calibrons nos imprimantes tous les jours, parfois même plusieurs fois par jour, pour qu’elles se conforment en permanence à des normes spécifiques. Cela garantit une précision et une cohérence parfaites à l’impression, assurant ainsi que vos tirages auront l’air absolument identiques à chaque fois que vous les ferez imprimer. Cet avantage est particulièrement crucial en ce qui concerne la production d’éditions limitées et les ventes d’art.

5 : Le contrôle

Les imprimeurs grand public ont recours à des améliorations automatiques pour modifier votre image. Cela implique de pousser le contraste, la saturation et la netteté sans demander son avis au client.

En conséquence, on obtient souvent des tons clairs surexposés et une image sursaturée qui ne ressemble plus du tout au fichier digital soumis. Chez theprintspace nous vous fournissons nos profils ICC personnalisés à télécharger sur notre site web, et nous n’apportons aucune modification au fichier pour laisser tout le contrôle à l’artiste.

6 : Une équipe professionnelle et accueillante qui s’y connaît vraiment en art

Chez theprintspace, nos techniciens experts en impression pour artistes restent disponibles pour conseiller et accompagner nos clients tout au long du processus d’impression.

Vous hésitez encore à choisir theprintspace ?

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