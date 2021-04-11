Le ruban adhésif en papier recyclé utilisé par notre service d’encadrement

Composé à 100 % de matériaux recyclés et durables.

Chez theprintspace nous nous sentons concernés par la pollution plastique.

Les matériaux que nous utilisons pour réaliser vos commandes ont tous été soigneusement sélectionnés pour réduire notre impact sur l’environnement, tout en assurant que vos commandes vous parviennent en parfaite condition.

Nous avons banni tous les types de rubans adhésifs, sauf le ruban en papier que nous utilisons, composé à 100 % de fibres recyclées.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Contactez notre équipe qui se fera un plaisir de vous renseigner.