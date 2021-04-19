Introduction à l’encadrement sur mesure

Une présentation de notre service d’encadrement fait main et sur mesure, pour les tirages photo et impressions Fine Art.

Chez theprintspace, nous sommes convaincus qu’un encadrement sur mesure doit être spécifiquement créé pour chaque œuvre d’art, afin de garantir que le cadre est complémentaire de l’image.

Nos encadreurs d’art sont des spécialistes qui comprennent les exigences d’un encadrement « qualité musée » pour les photographies et autres œuvres.

Chacun de nos cadres est fabriqué à la main et fait sur mesure pour votre impression d’art : vous n’avez donc pas à vous limiter aux dimensions photo standards ou aux formats de papier habituels. Vous pouvez imprimer et encadrer le format de votre choix.

On trouve dans le commerce de nombreuses options de cadres prêts à l’emploi, mais ils n’offrent généralement qu’un choix limité de styles, et des tailles qui ne conviennent qu’aux formats courants de photos et de papier.

De plus, une fois l’œuvre encadrée, elle touchera le verre, ce qui n’est pas recommandé.

Guide vidéo : Introduction à l’encadrement d’art

Les styles que nous proposons

Nous proposons différents styles de cadres : cadres en bois classiques, cadres boîtes, cadres flottants et caisses américaines.

Cliquez ici pour en savoir plus sur nos cadres faits main, sur mesure.

Dans nos cadres classiques, si vous ne souhaitez pas de passe-partout, nous placerons une petite rehausse dans le cadre pour éviter que l’œuvre d’art ne soit en contact direct avec le verre.

En effet, il est important de s’assurer que votre œuvre ne touche pas le verre, au cas où il y aurait de l’humidité dans l’atmosphère environnante. En outre, tous nos cadres sont scellés au dos au moyen d’un ruban adhésif.

Les options de finition

Si vous choisissez un cadre en bois naturel, nous vous proposons de nombreuses options de finition, d’une couche de shellac (gomme laque) et de cire à une finition peinte à la bombe et des coins bouchés – ce qui désigne un type de cadre où les coins sont assemblés bord à bord avec des joints invisibles.

Le choix du verre

Plusieurs types de verres peuvent être utilisés dans le but d’optimiser la conservation de votre cadre : verre d’art antireflet, verre qualité conservation (Conservation Clear®️), et verre qualité musée (Museum®️) qui offre une protection optimale.

Compte tenu des multiples styles de cadres, de mode de présentation et d’options de verres disponibles, vous aurez un certain nombre de décisions à prendre.

Nous vous recommandons de discuter avec l’un de nos encadreurs experts pour déterminer les solutions d’encadrement les mieux adaptées à vos exigences et à votre budget, afin de mettre au point tous les détails du cadre et de vous fournir un devis.

Notre délai de production pour l’encadrement est de 10 jours ouvrables.

Vous envisagez de commander un cadre sur mesure ?

N’hésitez pas à contacter notre équipe qui se fera un plaisir de vous conseiller.