Quel impact ont leurs conditions d’exposition sur vos œuvres encadrées ?

La température, l’humidité et l’exposition à la lumière peuvent jouer sur la durée de vie d’un tirage d’art encadré sur mesure.

L’exposition à la lumière directe du soleil

Pour assurer leur longévité, protégez vos tirages encadrés de la lumière directe du soleil. Évitez de les placer face à une fenêtre exposée au sud, et choisissez un verre qui filtre les rayons UV pour encadrer les œuvres de valeur qui ne peuvent pas être reproduites.

Les environnements à taux d’humidité élevé

Nous vous recommandons d’éviter les endroits particulièrement humides. L’humidité aggrave la détérioration du papier et autres matériaux utilisés pour l’encadrement. Elle favorise aussi l’apparition de moisissures et d’insectes.

Les fluctuations du niveau d’humidité peuvent également créer des tensions à la surface de votre œuvre et provoquer l’apparition de rides et d’ondulations.

Les murs humides

Dans une salle, nous vous conseillons de ne pas accrocher vos œuvres encadrées en contact direct avec un mur extérieur sujet à l’humidité – sinon de la moisissure risque de se développer à l’intérieur du cadre.

Il vous reste des questions ?

Contactez-nous pour discuter avec un membre de notre équipe de l’impact que peut exercer leur environnement sur la conservation de vos tirages encadrés.