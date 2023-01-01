Quelle taille de marges pour un tirage fine art ?

Quand tu ajoutes des marges à une image pour un tirage d'art, leur taille dépend de tes goûts et de l'esthétique que tu recherches. Réfléchis toutefois à l'ambiance ou au ton que tu veux donner. Des marges larges et affirmées créent un effet dramatique, tandis que des marges fines sont plus discrètes, plus sobres et plus contemporaines.



À titre de guide approximatif :



Pour des marges contemporaines, prends le côté le plus court, la largeur ou la hauteur. Pour une image en format portrait, ce sera la largeur ; pour une image en format paysage, la hauteur. Ajoute une marge égale à 4 ou 5 % de cette dimension sur ce côté, puis reporte la même marge sur les autres côtés, pour qu'elle soit identique tout autour. Pour des marges traditionnelles, prends la hauteur et ajoute 7 % de celle-ci en marge en haut, et 13 % en bas. Ajoute 5 % de chaque côté.

Contemporain

Traditionnel

Il n'y a pas de règle absolue : ce qui précède est un repère, mais c'est à l'œil que tu jugeras ce qui te semble juste. Note ensuite tes proportions pour rester cohérent sur l'ensemble de ton travail. Sache aussi que lorsque tu commandes des tirages chez nous, ou que tu configures des produits en impression à la demande (dropshipping), tu peux ajouter des marges directement dans notre logiciel.