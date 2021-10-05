Puis-je acheter un pack d’échantillons de vos papiers ?

Oui, bien sûr !



Nous proposons 2 types de packs d’échantillons : l’un orienté vers les images photographiques, l’autre vers les arts visuels, pour réaliser des tirages d’art d’illustrations, de peintures, d’art numérique, d’illustrations numériques, de collages et de toutes sortes de dessins numérisés (pastel, crayon, etc.).

Rends-toi sur notre boutique et commande ton pack d’échantillons dès aujourd’hui ! Il ne coûte qu’18 € pour 11 exemples d’impression au format A4, plus les frais de livraison.



