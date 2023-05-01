Choisir le type de tirage et de papier pour imprimer son art

La plupart des photographes et des artistes trouvent que l'impression giclée ou le tirage C-type numérique est le procédé le plus efficace pour reproduire une œuvre très détaillée. Ces procédés ont aussi l'avantage d'être rapides, économiques et d'offrir une reproduction des couleurs très constante.

Chez theprintspace, nous proposons 7 papiers d'art Giclée et 2 papiers C-type numériques.

Les tirages C-print (chromogéniques) sont utilisés par les photographes professionnels pour un maximum de détail, de couleur et d'impact. Découvre nos options de tirage C-type ici. Si tu es pressé, le C-type Fuji Matt est le papier le plus choisi par les photographes.

Les impressions giclée sont utilisées par les photographes, illustrateurs, peintres, designers, typographes… et les artistes visuels de toutes sortes. Les couleurs sont punchy, et les textures de papier vont du texturé et fibreux au lisse et mat, jusqu'au brillant, avec des bases allant du blanc neutre lumineux au blanc cassé chaud. Si tu es pressé, le Hahnemühle Photo Rag est le papier le plus choisi de la gamme Giclée.

Quel que soit le procédé choisi, tu trouveras un papier qui non seulement complète ton sujet, mais apporte aussi du style et du caractère à ton travail.

Regarde notre guide vidéo sur le choix des papiers photo et fine art.

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