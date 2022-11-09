7 étapes faciles pour vendre de l’art en ligne avec TikTok

TikTok a lancé un partenariat avec Shopify qui permet de faire du shopping sur l’application. Il est maintenant possible de faire des achats directement sur TikTok. Il faut cependant noter que cette option n’existe pour le moment qu’en format Beta, uniquement accessible aux boutiques basées au Royaume-Uni et aux États-Unis.

TikTok est en passe de devenir le lieu de prédilection des artistes pour promouvoir leur travail, et Shopify est la meilleure plateforme de commerce électronique au monde. Ce partenariat offre un potentiel énorme aux artistes. Et la bonne nouvelle, c’est que vous pouvez automatiser vos ventes de tirages d’art réalisées sur TikTok/Shopify grâce à notre intégration facile.

Le guide qui suit vous explique en 7 étapes simples comment automatiser vos ventes de tirages d’art en ligne avec Tik Tok/Shopify.

Étape 1 : Ouvrir un compte creativehub gratuit

Inscrivez-vous ici pour ouvrir un compte creativehub gratuit. Si vous possédez déjà un compte, connectez-vous.

Étape 2 : Télécharger des fichiers et configurer les paramètres dans creativehub

Une fois connecté à votre compte creativehub, la page d’accueil vous propose plusieurs options.

Sélectionnez l’option « Vendre de l’art en ligne » et suivez un court tutoriel pour créer vos produits.

Étape 3 : Créer votre boutique sur Shopify

Ensuite, rendez-vous sur Shopify pour choisir votre forfait d’abonnement et concevoir votre nouvelle boutique : choisissez parmi de nombreux thèmes attractifs ou créez votre propre mise en page.

Découvrez ici un exemple de boutique e-commerce live.

Étape 4 : Connecter le canal de vente de TikTok

Dans votre compte Shopify, sélectionnez l’option « Applications » dans le menu principal, puis « Visiter l’App Store de Shopify ». Cherchez Tiktok et suivez les étapes d’installation.

Une fois l’application installée, choisissez l’option « Vendre vos produits sur TikTok ». Il faut noter que tant que cette option est en format Beta, il existe des conditions d’accès. Si vous ne pouvez y accéder automatiquement, cliquez sur « En savoir plus » et demandez une autorisation d’accès.

Étape 5 : Installer notre application Shopify creativehub

Une fois connecté à votre compte Shopify, sélectionnez l’option « Applications » dans le menu principal, puis « Visiter l’App Store de Shopify ».

Cherchez « creativehub » et suivez les étapes d’installation.

Quand vous aurez installé l’application Shopify creativehub, votre compte creativehub et votre compte Shopify seront reliés.

Étape 6 : Importer des produits creativehub dans votre boutique Shopify

Quand vous aurez fixé le prix de vos produits dans creativehub, ils seront listés dans l’application Shopify creativehub et prêts à être importés dans votre liste de produits Shopify.

Pour accéder à l’application, connectez-vous à votre compte Shopify, sélectionnez l’option « Applications » et choisissez l’application creativehub.

Une fois dans l’application, vous pourrez voir une liste de tous les produits élaborés à l’étape 2. Un bouton « Importer » figure à côté de chaque produit.

Quand vous cliquez sur ce bouton, le produit correspondant est importé dans votre liste de produits Shopify. Il ne vous reste plus qu’à marquer ce produit comme étant disponible, et vous serez prêt à vendre.

Cliquez ici pour en savoir plus sur le fonctionnement de l’application Shopify creativehub.

Étape 7 : Ajouter une carte de paiement pour permettre le traitement des commandes

Quand vous vendrez un tirage dans votre boutique Shopify, le client vous règlera le montant total par la méthode de paiement que vous aurez choisie (configurée dans les paramètres principaux de Shopify).

Nous vous débiterons ensuite séparément pour le total des coûts de production et le d’expédition.

Vous devrez avoir enregistré une carte bancaire dans votre compte creativehub pour que nous puissions prélever ce règlement.

Pour le faire, cliquez sur l’icône de votre profil en haut à droite de la page et sélectionnez « Paramètres des ventes d’art » dans le menu déroulant.

Puis cliquez sur « Paramètres de paiement » dans le menu de gauche.