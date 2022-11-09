Ajouter une carte de paiement pour les commandes liées à mes ventes d’art

Comment ajouter ou changer une carte de paiement afin de nous régler les commandes des tirages d’art vendus à vos clients.

En cas de vente dans votre boutique Shopify, le client règle le montant total de son achat directement dans votre compte Shopify. Cette somme est ensuite créditée sur le compte en banque que vous avez enregistré sur Shopify.

Par l’intermédiaire de votre compte creativehub, vous serez alors débité séparément par creativehub des coûts de production et d’expédition du produit vendu.

Vous devrez avoir enregistré une carte de paiement dans vos « Paramètres des ventes d’art » sur creativehub pour pouvoir nous passer commande des tirages d’art que vous vendez.

Connectez-vous sur votre compte creativehub

Puis cliquez sur votre nom en haut à droite de l’écran

Cliquez sur « Paramètres des ventes d’art » puis, dans le menu à gauche de l’écran, cliquez sur « Paramètres de paiement ». Vous pourrez alors ajouter ou modifier une carte de paiement.

Cliquez ici pour en savoir plus sur le traitement des commandes des tirages d’art vendus à vos clients sur Shopify, et sur les processus de paiement.