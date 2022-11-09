Comment changer la devise de mon compte ?

La marche à suivre pour modifier la monnaie associée à votre compte.

Pour modifier la devise de paiement, il vous faudra changer votre pays de résidence, ou bien celui où votre entreprise est enregistrée, et/ou vos détails d’immatriculation TVA dans votre compte creativehub.

Étape par étape

Connectez-vous à votre compte creativehub et cliquez sur votre nom en haut à droite de la page

Sélectionnez les options suivantes : « Paramètres de mon compte » > « Facturation »

Dans la section « Immatriculation fiscale », cliquez sur « Pays »

Choisissez le pays correspondant à la monnaie que vous souhaitez utiliser pour payer

Enfin cliquez sur « Actualiser ». La devise sera immédiatement modifiée.

Veuillez noter que nous acceptons actuellement les règlements en euros (€ EUR), livres sterlings (£ GBP) et dollars ($ USD).

Vous désirez changer la langue de votre profil ? Cliquez ici pour voir comment procéder.