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Comment changer la devise de mon compte ?

Sommaire

La marche à suivre  pour modifier la monnaie associée à votre compte.

Pour modifier la devise de paiement, il vous faudra changer votre pays de résidence, ou bien celui où votre entreprise est enregistrée, et/ou vos détails d’immatriculation TVA dans votre compte creativehub.

Étape par étape

  • Connectez-vous à votre compte creativehub et cliquez sur votre nom en haut à droite de la page
  • Sélectionnez les options suivantes : « Paramètres de mon compte » > « Facturation » 
  • Dans la section « Immatriculation fiscale »,  cliquez sur « Pays »
  • Choisissez le pays correspondant à la monnaie que vous souhaitez utiliser pour payer
  • Enfin cliquez sur « Actualiser ». La devise sera immédiatement modifiée. 

Veuillez noter que nous acceptons actuellement les règlements en euros (€ EUR), livres sterlings (£ GBP) et dollars ($ USD).

Vous désirez changer la langue de votre profil ? Cliquez ici pour voir comment procéder. 

Mis à jour le 9 novembre 2022

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