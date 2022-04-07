Cómo fijar el precio de tus impresiones de arte para la venta online

El arte sigue siendo una compra completamente facultativa, basada en opiniones y gustos subjetivos. Por eso es difícil dar a un artista consejos concretos y rápidos sobre cómo debería fijar el precio de sus obras. Existen sin embargo factores comunes que pueden influir en el valor de una obra. Vamos a considerar los cinco factores principales: la demanda, el proceso, el tamaño, las ediciones limitadas y el valor de inversión.

Para estudiar estos diferentes puntos, nos hemos apoyado en las trayectorias exitosas de los artistas que imprimen y venden sus obras con nosotros, en nuestras observaciones a través de 11 años de experiencia en el mundo del arte, así como en los estudios y encuestas que hemos realizado sobre los clientes y sus hábitos de compra. Ten en cuenta que esta guía se refiere únicamente a nuestra experiencia en la venta de impresiones de arte online (y no de obras originales), y que indudablemente cada artista tendrá su propio punto de vista y experiencia sobre el tema.

¿En qué etapa de tu carrera te sitúas?

A efectos del presente artículo, hemos subdividido nuestros consejos de fijación de precio en función de 4 fases de la carrera: Principiante, Estrella en ascenso, Establecido e Inversión.

Cuantos más seguidores tengáis tú y tu arte, más solicitado será tu trabajo. Por ejemplo, digamos que para ser una «estrella en ascenso», tu arte se habrá presentado varias veces en blogs de arte o en revistas de arte, y habrás tenido como mínimo una exposición individual. Para considerarte «establecido», tendrás que haber conseguido este tipo de visibilidad en un periodo de por lo menos 5 años, en el que puede que hayas ganado premios u otros galardones o reconocimiento. Si aún no has obtenido cobertura mediática ni alguna exposición individual, desde el punto de vista del comprador, estarías situado en la categoría de «principiante».

¿Cuánto tiempo empleas en crear tus obras de arte?

El tiempo necesario para la producción de la obra es un factor de valor percibido. Incluye el tiempo, el esfuerzo y la reflexión que se han dedicado al concepto y la elaboración de la obra de arte misma. Desde el punto de vista del comprador, es bastante subjetivo. Al igual que para las ediciones limitadas, este factor solo es válido si tus obras están ya en demanda.

¿Cuál es el formato de tus obras?

Cuanto más grande sea la impresión, más dispuesta estará la gente a pagar, y más cara será la producción, eso es algo que tienes que tomar en cuenta a la hora de determinar el precio de las impresiones que quieres vender online. Nuestro servicio de impresión de arte bajo demanda te permitirá minimizar al máximo esos costes de producción, pero a medida que vaya aumentando el tamaño, te aconsejamos que aumentes tus precios en justa proporción. Si quieres más consejos sobre cómo elegir el formato de tus impresiones de arte, y descubrir cómo theprintspace te permite determinar el formato óptimo que conviene a una obra, haz clic aquí.

¿Es la obra una edición limitada?, ¿y cuántas ediciones hay?

Las ediciones limitadas son sinónimas de disponibilidad limitada, lo cual tiende también a ser sinónimo de valor, sobre todo para las obras de arte en demanda. El número de impresiones en una edición es crucial, por ejemplo una edición limitada de 20 impresiones tendrá más valor que una edición limitada de 100. Puedes establecer el número de impresiones en una edición limitada utilizando los servicios de theprintspace. Si lo haces, te aconsejamos que adjuntes la firma para el certificado que se enviará con la obra. Para obtener más información sobre las ediciones limitadas personalizadas que proponemos para el 2022, haz clic aquí.

¿El arte que produces tiene algún valor de inversión?

La mayoría de los coleccionistas se fijan por supuesto el objetivo de descubrir al próximo gran artista, y de comprar sus obras lo antes posible para después poder acrecentar su valor. Pero en realidad no es con el fin de inversión que la gran mayoría del público compra arte online. Hemos realizado una encuesta con los compradores de arte online, y muestra que solo 6% de los compradores deciden comprar arte como inversión. La mayoría compran por razones estéticas: porque la obra armoniza con su espacio interior, porque se sienten vinculados a la visión del artista o al artista mismo, o incluso porque la obra les recuerda un lugar que han visitado o un momento importante en sus vidas.

Los artistas a menudo se preocupan de cómo puede afectar el precio de sus obras al potencial de inversión. Digamos que para atraer a inversores serios, necesitarías tener antecedentes sólidos en cuanto a exposiciones, a revistas de prensa, a comentarios de los críticos, y tener también un historial de precios en el mercado de reventa.

Precios sugeridos para ediciones de impresiones de arte

Cómo te puede ayudar theprintspace a fijar el precio de tus impresiones online

Vender tus impresiones de arte online con theprintspace a través de tu propia tienda online te permite concentrarte en la creación, el desarrollo y la promoción de tus productos, mientras nosotros nos hacemos cargo de la producción de las impresiones y de la gestión del pedido, que luego enviamos directamente a tu cliente. ¡Más fácil imposible!