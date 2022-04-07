Vorresti stampare la tua prossima mostra gratuitamente? Ecco come fare!

Foto di Alex Supran su Unsplash

Se porti un amico a theprintspace, potrai stampare la tua prossima mostra gratuitamente in tempo zero. Come fare? È semplicissimo!

Non appena avrai completato un ordine con noi usando una carta di credito/bancomat, riceverai un codice da mandare ad amici e conoscenti. Questo codice darà il 50% di sconto sul loro primo ordine (fino a £50) e tu guadagnerai il 10% di quello che loro spenderanno nei 12 mesi successivi, sotto forma di credito di stampa! Per ogni amico che porti a theprintspace, doneremo anche dei fondi al World Land Trust per proteggere 25m2 di habitat naturale.

Ci auguriamo che i tuoi amici continueranno ad usare i nostri servizi (dai un’occhiata alle nostre recensioni), così in pochi mesi potrai aver guadagnato abbastanza credito da riuscire a stampare gratuitamente. Più persone porterai, più credito potrai guadagnare!

(1) Accedi al tuo account. Trova il codice sulla pagina iniziale (home)

(2) Condividilo sul tuo sito web, i social media, con gli amici, sii creativo!

(3) Rilassati e aspetta che il credito si accumuli

(4) Nel giro di qualche mese potrai stampare gratuitamente