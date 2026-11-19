Wij zijn een printlab voor fine art en fotografie. We maken giclée- en C-type-prints op ons eigen assortiment van negen papiersoorten, en we kunnen ze opplakken of inlijsten. Elke print is een vlak, enkelzijdig vel dat vanaf de rol wordt geprint. Boeken, kaarten, gevouwen of dubbelzijdig drukwerk en rechtstreeks printen op metaal, glas, acrylaat of stof vallen dus buiten wat we doen.

Wat we maken

Giclée fine-art-prints op zeven papiersoorten: Hahnemühle Photo Rag, Hahnemühle German Etching, Hahnemühle Pearl, Hahnemühle Bamboo, Ilford Cotton Textured, Canson Baryta en Epson Semi-Gloss. Zie giclée-printen.

op zeven papiersoorten: Hahnemühle Photo Rag, Hahnemühle German Etching, Hahnemühle Pearl, Hahnemühle Bamboo, Ilford Cotton Textured, Canson Baryta en Epson Semi-Gloss. Zie giclée-printen. Fotografische C-type-prints op twee papiersoorten: Fuji Matt en Fuji Gloss. Zie C-type-printen.

op twee papiersoorten: Fuji Matt en Fuji Gloss. Zie C-type-printen. Opplakken en inlijsten op maat, samen met de print besteld. Zie opplakken en inlijsten.

De kleinste print is op elk papier 4" x 6"; de grootste hangt af van het papier, zie maximale printformaten. Er is geen minimale bestelhoeveelheid. Bestellingen worden per print geprijsd, dus je kunt één exemplaar of een eenmalig proefexemplaar bestellen voordat je een grotere oplage laat maken. De actuele prijzen staan in de prijslijst en in je winkelmandje op order.creativehub.io.

Drukwerk dat we niet maken

Boeken, fotoboeken, albums en alles wat gebonden is. We binden niet in en we printen geen boekpagina's, albumpagina's of omslagen.

We binden niet in en we printen geen boekpagina's, albumpagina's of omslagen. Drukwerk met meerdere pagina's of vouwen: boekjes, programma's, folders, menukaarten en dubbelzijdige vellen, ongeacht de oplage.

boekjes, programma's, folders, menukaarten en dubbelzijdige vellen, ongeacht de oplage. Kaartproducten: visitekaartjes, flyers, uitnodigingen, wenskaarten, achterkartons en geperforeerde of gestanste kaarten. We hebben alleen archiefbestendig fine-art- en fotopapier op voorraad, geen karton.

visitekaartjes, flyers, uitnodigingen, wenskaarten, achterkartons en geperforeerde of gestanste kaarten. We hebben alleen archiefbestendig fine-art- en fotopapier op voorraad, geen karton. Briefpapier: briefhoofden en bijpassende enveloppensets.

briefhoofden en bijpassende enveloppensets. Etiketten en stickers.

Automatisch gemaakte drieluiken: er is geen product dat één beeld in drie panelen opdeelt.

er is geen product dat één beeld in drie panelen opdeelt. Echtheidscertificaten bij een printbestelling. Certificaten horen bij verkopen via sell.creativehub.io.

Een kleine vlakke print is prima. Er is geen apart ansichtkaartproduct, maar je kunt op elk van onze papiersoorten een kunstprint op ansichtkaartformaat bestellen (6" x 4", of een eigen formaat zoals 195 x 90 mm). Veel klanten die een wenskaart willen, bestellen een vlakke print in het formaat dat ze nodig hebben en plakken die zelf op een blanco gevouwen kaart.

Materialen waarop we niet printen

Papier of materiaal dat je zelf aanlevert, ook papier van andere merken zoals Colorplan. Onze printers zijn gekalibreerd voor het rolpapier dat wij op voorraad hebben.

ook papier van andere merken zoals Colorplan. Onze printers zijn gekalibreerd voor het rolpapier dat wij op voorraad hebben. Metaal, glas, acrylaat of panelen. Dibond en aluminium zijn dragers die achter een papieren print zitten, en acrylaat wordt vóór een print geplakt. In geen van beide gevallen wordt op het materiaal zelf geprint. We maken geen acrylaatblokken.

Dibond en aluminium zijn dragers die achter een papieren print zitten, en acrylaat wordt vóór een print geplakt. In geen van beide gevallen wordt op het materiaal zelf geprint. We maken geen acrylaatblokken. Canvas dat online wordt besteld. We bieden wel canvasprints aan, maar je kunt ze nog niet op de website bestellen; online bestellen wordt begin 2027 ingevoerd. Heb je vóór die tijd een grote canvasbestelling in gedachten, neem dan contact met ons op. Canvassen die klanten aanleveren spannen we niet op en lijsten we niet in.

We bieden wel canvasprints aan, maar je kunt ze nog niet op de website bestellen; online bestellen wordt begin 2027 ingevoerd. Heb je vóór die tijd een grote canvasbestelling in gedachten, neem dan contact met ons op. Canvassen die klanten aanleveren spannen we niet op en lijsten we niet in. Film en stof: mylar, acetaat, transparante film, stof, grootformaat transparanten en digitale negatieven voor cyanotypie.

mylar, acetaat, transparante film, stof, grootformaat transparanten en digitale negatieven voor cyanotypie. Doorschijnende materialen en lichtbakprints: vellum, calqueerpapier en alles wat bedoeld is om van achteren te worden verlicht. Ga voor een lichtbak of een etalagebeeld naar een specialist die print op doorschijnend materiaal dat voor achterverlichting is gemaakt.

vellum, calqueerpapier en alles wat bedoeld is om van achteren te worden verlicht. Ga voor een lichtbak of een etalagebeeld naar een specialist die print op doorschijnend materiaal dat voor achterverlichting is gemaakt. Gebruik buiten. Niets uit ons assortiment is geschikt om onbeschermd buiten te hangen, ook Acrylic Reverse niet. Opplakken maakt een papieren print niet weerbestendig; daarvoor is vinyl het juiste materiaal, en dat maken wij niet.

Niets uit ons assortiment is geschikt om onbeschermd buiten te hangen, ook Acrylic Reverse niet. Opplakken maakt een papieren print niet weerbestendig; daarvoor is vinyl het juiste materiaal, en dat maken wij niet. Affichepapier om te plakken. Ons papier is niet gemaakt om met stijfsel op muren te plakken. Wil je het toch proberen, bestel dan één teststrook en probeer de lijm daar eerst op uit.

Ons papier is niet gemaakt om met stijfsel op muren te plakken. Wil je het toch proberen, bestel dan één teststrook en probeer de lijm daar eerst op uit. Karton, board of posterpapier. Ons papier gaat tot 310gsm, dus karton van 400 tot 600gsm valt buiten ons assortiment, net als licht posterpapier van ongeveer 90gsm.

Diensten die we niet aanbieden

Bewerken, retoucheren, opschalen, restaureren, bijsnijden of samenvoegen van beelden. We printen je bestand zoals je het aanlevert. We kunnen wel de pixelafmetingen van een bestand controleren en je vertellen welk formaat we maximaal zouden aanraden.

We printen je bestand zoals je het aanlevert. We kunnen wel de pixelafmetingen van een bestand controleren en je vertellen welk formaat we maximaal zouden aanraden. Scannen. Zie hoe je een scan in hoge resolutie van je kunstwerk krijgt.

Zie hoe je een scan in hoge resolutie van je kunstwerk krijgt. Digitale pdf-proeven, kleurbalken, paskruizen of match prints. Een fysieke teststrook van je eigen beeld is de manier om een bestand te controleren vóór een grote print.

Een fysieke teststrook van je eigen beeld is de manier om een bestand te controleren vóór een grote print. Printen in CMYK. We printen vanuit RGB-bestanden (Adobe RGB 1998 aanbevolen), dus lever RGB aan. Zie hoe je je bestand voorbereidt.

We printen vanuit RGB-bestanden (Adobe RGB 1998 aanbevolen), dus lever RGB aan. Zie hoe je je bestand voorbereidt. Zilvergelatinedrukken uit de doka. Het dichtst in de buurt komen een C-type op Fuji Matt of Fuji Gloss, of voor zwart-wit een giclée op Hahnemühle Pearl of Photo Rag.

Het dichtst in de buurt komen een C-type op Fuji Matt of Fuji Gloss, of voor zwart-wit een giclée op Hahnemühle Pearl of Photo Rag. Digitale kopieën, downloads of fotokopieën. We printen alleen vanuit bestanden die jij aanlevert.

We printen alleen vanuit bestanden die jij aanlevert. Installatie of het ophangen van tentoonstellingen. Wij printen, plakken op en lijsten in; het ophangen is voor je eigen team of een installateur bij jou in de buurt.

Wij printen, plakken op en lijsten in; het ophangen is voor je eigen team of een installateur bij jou in de buurt. Handels- of groothandelsprijslijsten en sponsorprogramma's. Iedereen betaalt de prijzen op de website. Mail voor een heel grote oplage de specificatie naar info@creativehub.io, dan maken we per geval een prijs.

Inkten, coatings, vouwen en snijden komen aan bod in Kunnen jullie dubbelzijdig printen, vouwen, lamineren of metallic of witte inkt gebruiken?

Welke beelden we wel en niet kunnen printen

Naakt is in al onze studio's toegestaan.

We zijn er niet op ingericht om beelden te produceren waarop expliciete seksuele handelingen te zien zijn. Voor dat werk past een kleinere, gespecialiseerde printservice beter.

Je moet eigenaar van het beeld zijn of de rechten erop hebben. Zie Mag ik een beeld printen dat niet van mij is?

Neem bij een twijfelgeval vóór het bestellen contact op met een korte beschrijving van het werk. Je hoeft het bestand niet mee te sturen om het te vragen.

Weet je niet zeker of we het kunnen maken?

Stuur via de contactpagina een voorbeeld van het werk in lage resolutie en vertel ons wat je voor ogen hebt, dan laten we je weten of we het kunnen maken.

Alles wat we wel maken, van prints tot opplakken en inlijsten, staat per formaat in onze actuele prijslijst.