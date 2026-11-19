Alleen als je toestemming hebt van de rechthebbende. Volgens onze voorwaarden moet je de enige wettelijke eigenaar zijn van de intellectuele-eigendomsrechten op elke afbeelding die je uploadt, of een passende licentie hebben. We printen vanaf het bestand dat je aanlevert, dus om de afbeelding van iemand anders te printen heb je een gelicentieerd bestand in printkwaliteit nodig van degene die de rechten heeft.

Wat we wel en niet kunnen doen

We kunnen geen afbeelding van een derde voor je opzoeken, zoals een afbeelding van een bekende fotograaf of van een merk.

We kunnen geen advies geven over licenties en ze ook niet voor je regelen.

We beheren, verkopen of licentiëren geen krantenfoto's of archieven van uitgevers, en we kunnen geen content van een live webpagina reproduceren.

We kunnen geen materiaal printen dat inbreuk maakt op het auteursrecht, het merkrecht of ander intellectueel eigendom van iemand anders.

Ons supportteam kan geen schriftelijke juridische bevestigingen of adviezen geven over auteursrecht of contentwetgeving. Heb je die nodig, win dan zelf advies in.

Heb je eenmaal een bestand dat je mag gebruiken, upload het dan op order.creativehub.io en bestel het zoals elke andere print.

Een foto uit een krant

Kijk in de naamsvermelding bij het onderschrift wie de fotograaf of het fotobureau is. Neem contact op met de fotograaf, of met het bureau dat in de vermelding staat. Vraag om een gelicentieerd bestand van de afbeelding in printkwaliteit, of om een geautoriseerde print.

Een voorpagina, pagina of artikel uit een krant

Op krantenpagina's en artikelen rust het auteursrecht van de uitgever. Neem contact op met de publicatie en laat weten welk artikel of welke voorpagina je wilt, met de kop, de datum en de URL als je die hebt. De uitgever beheert zijn eigen archief en eventuele herdrukrechten.

We kunnen een pagina printen als het content is die van jou is of die je mag reproduceren, bijvoorbeeld:

je eigen gepubliceerde werk;

een pagina waarvoor je een licentie hebt;

een persoonlijke opdracht van de uitgever.

Een pagina die van een website is gekopieerd kunnen we zonder die toestemming niet printen.

Een poster of pagina uit de printwinkel van een uitgever

We printen en verzenden bestellingen voor de printwinkels van een aantal uitgevers, maar we bepalen niet wat die winkels verkopen. We kunnen geen artikel of voorpagina aan het aanbod van een winkel toevoegen, je niet vertellen of een bepaald werk beschikbaar is, en geen poster terugbrengen die uitverkocht is of uit een eerdere release komt. Vraag het aan het team van de uitgever zelf. Als zij het werk in hun winkel beschikbaar maken, komt de bestelling op de gebruikelijke manier bij ons binnen om te worden geprint.

Trouw- en portretfoto's die door een fotograaf zijn gemaakt

Als een fotograaf je trouwfoto's heeft gemaakt, heb je zijn of haar toestemming nodig om ze te laten printen. Fotografen houden het auteursrecht meestal, ook als je de foto's hebt gekocht.

Met AI gegenereerd of met AI bewerkt werk

Dezelfde regel geldt: het werk moet van jou zijn of je moet de rechten erop hebben. Bestanden die met AI zijn gegenereerd of opgeschaald kunnen worden geprint, maar opschalen voegt pixels toe, geen detail. Beschouw het oorspronkelijke formaat van het bestand bij 300 dpi daarom als het veilige printformaat en bestel een teststrip voordat je groter gaat.

Hoe je zo’n strip voorbereidt en bestelt, laten we zien in onze gids over het maken van teststrips.

Het bestand moet nog steeds printkwaliteit hebben

Een screenshot van een webpagina, of een foto die door e-mail of een berichtenapp is verkleind, levert geen goede print op. Vraag de rechthebbende om het origineel, met 300 PPI op het formaat dat je wilt printen: ongeveer 2480 x 3510 pixels voor A4, of 3510 x 4960 pixels voor A3. We printen precies wat wordt aangeleverd en schalen of verbeteren geen bestanden. Zie hoe je je bestand klaarmaakt om te printen, of lees meer over onze printservice.

Heb je eenmaal een gelicentieerd bestand, dan vergelijkt onze keuzegids voor professionele prints giclée en C-type, zodat je het juiste printproces voor je bestand kiest.