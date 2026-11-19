Onze papiersoorten wegen tussen 231gsm en 310gsm. Hahnemühle Photo Rag 308gsm, het populairste papier, is 0,48 mm dik. De dragers voor opplakken lopen van 2 mm Display Card tot 12 mm MDF, en Dibond is 3 mm.

Papiergewichten en oppervlakken

Papier Printtype Gewicht Oppervlak Hahnemühle Photo Rag Giclée 308gsm Glad mat, 100% katoen, geen zichtbare structuur Hahnemühle German Etching Giclée 310gsm Mat met een uitgesproken, gevlekte structuur Ilford Cotton Textured Giclée 310gsm Mat, fijnere structuur zoals koudgeperst aquarelpapier Canson Baryta Giclée 310gsm Lichte glans, zijdeachtige reflecterende coating Hahnemühle Bamboo Giclée 290gsm Glad mat, 90% bamboevezel en 10% katoen Hahnemühle Pearl Giclée 285gsm Satijnglans met een fijne sinaasappelhuidstructuur Epson Semi-Gloss Giclée 260gsm Lichte glans, met harscoating, voelt fotografisch aan Fuji Gloss C-type 246gsm Glanzend fotopapier Fuji Matt C-type 231gsm Halfmat met een lichte glans en een fijne korrelstructuur

De zwaardere papiersoorten (308 tot 310gsm) voelen steviger aan in de hand. De lichtere (231 tot 260gsm) zijn nog steeds van archiefkwaliteit, maar voelen meer als fotopapier. Hulp bij het kiezen vind je in hoe je een print- en papiertype kiest.

Basistint, van warmst naar helderst

Hahnemühle Bamboo: de warmste basis, een warm crèmegeel.

de warmste basis, een warm crèmegeel. Ilford Cotton Textured: warm wit.

warm wit. Hahnemühle German Etching: licht warm wit.

licht warm wit. Hahnemühle Photo Rag: gebroken wit.

gebroken wit. Canson Baryta en Epson Semi-Gloss: het helderste wit.

Gewichten die we niet voeren

Onze zwaarste papiersoorten zijn 310gsm. We voeren geen papier van 350gsm en geen karton van 400 tot 600gsm.

We voeren geen licht posterpapier van rond de 90gsm.

Er is geen apart karton, al kunnen de zwaardere fine-artpapieren een vergelijkbaar gevoel geven.

Papierdikte

Hahnemühle Photo Rag 308gsm is 0,48 mm dik. Heb je de dikte van een ander papier nodig, laat ons dan via de contactpagina weten om welk papier het gaat en wat je aan het maken bent. Wij zoeken de exacte specificatie voor je op. Vraag het bij een grote of terugkerende bestelling voordat je iets vastlegt, zodat de maten vanaf het begin in het ontwerp kunnen worden meegenomen.

Dikte van de dragers voor opplakken

Drager Dikte Display Card 2 mm Dibond (aluminium composietplaat) 3 mm Foamex 3 mm of 5 mm Foam Board 5 mm MDF 12 mm

Een print op Photo Rag 308gsm die op Dibond is opgeplakt, is in totaal ongeveer 3,48 tot 4 mm dik. De marge houdt rekening met de lijmlaag en met normale variatie bij het opplakken. Reken bij een krappe tolerantie dus met het hoogste getal en houd een beetje ruimte over. De opplakopties staan op de pagina over opplakken.

De stapelhoogte voor een album of doos berekenen

Neem de dikte van één vel van het papier. Vermenigvuldig die met het aantal vellen. Vijftig vellen van een papier van 0,48 mm komen uit op ongeveer 24 mm. Tel er een paar millimeter tolerantie bij op. Een stapel prints laat zich zelden samendrukken tot precies het berekende totaal. Zijn de prints op Dibond opgeplakt, tel dan 3 mm per print erbij.

Duurzaamheid van het oppervlak en hanteren

Kwetsbare oppervlakken: German Etching, Bamboo en Canson Baryta.

German Etching, Bamboo en Canson Baryta. Gemiddeld: Ilford Cotton Textured en Epson Semi-Gloss.

Ilford Cotton Textured en Epson Semi-Gloss. Hoog: Hahnemühle Pearl, dat ook een goede keuze is voor opplakken.

De matte katoenpapieren hebben geen coating, waardoor ze bij het opplakken kwetsbaarder zijn dan de gecoate papieren op harsbasis. Plak je Canson Baryta op, voeg dan een witte rand toe om de beelddetails aan de randen van de print te beschermen.

Voor prints die zonder lijst met klemmen worden opgehangen, houden de papieren van 308 tot 310gsm hun vorm het best. Prints die regelmatig worden vastgepakt, kun je beter op Foamex of Dibond laten opplakken.

Als je over de print heen wilt schilderen

Onze papiersoorten zijn fine-artprintpapieren en geen papieren die voor natte technieken zijn gelijmd. We bieden geen speciaal aquarelpapier aan.

Hahnemühle Photo Rag 308gsm is 100% katoen en zuurvrij, heeft een glad mat oppervlak en is geschikt om met acrylverf overheen te schilderen. De acrylverf blijft op het oppervlak liggen; ze trekt er niet in zoals bij traditioneel schilderpapier.

is 100% katoen en zuurvrij, heeft een glad mat oppervlak en is geschikt om met acrylverf overheen te schilderen. De acrylverf blijft op het oppervlak liggen; ze trekt er niet in zoals bij traditioneel schilderpapier. Hahnemühle German Etching 310gsm heeft meer grip en is geschikt voor dikkere verflagen.

heeft meer grip en is geschikt voor dikkere verflagen. Houd de lagen licht bij aquarelverf of sterk verdunde verf. Printpapier is niet gemaakt voor veel water en kan gaan bobbelen.

Elke verf en elk medium gedraagt zich anders op een printoppervlak. Bestel daarom een teststrip op het papier van je keuze en probeer je verf daar eerst op uit.

De papieren zien en voelen

Bestel een proefpakket met A4-prints van het hele papierassortiment, of een teststrip van 4" x 30" van je eigen beeld op elk papier dat je overweegt. De naam van het papier staat langs de rand van elke teststrip gedrukt, zodat je ze uit elkaar kunt houden.

Hoe deze dragers eruitzien en hangen, zie je op onze pagina over foto's en kunst opplakken, die de materialen toont met bevestigingen zoals subframes en ophanglatten.