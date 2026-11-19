Nee. Onze prints worden alleen gemaakt met pigmentprocessen (giclée) en fotografische processen (C-type), op één kant van het papier, en ze verlaten ons vlak, zonder coating en met recht gesneden randen. Hieronder lees je wat daardoor niet kan, en wat je in plaats daarvan kunt doen.

Dubbelzijdig printen en de achterkant van de print

We kunnen niet op de achterkant van een print printen. Alles wordt geprint vanaf grote rollen archiefbestendig papier, op machines die maar één kant bedrukken. Daardoor zijn dubbelzijdige vellen niet mogelijk, en ook niets op de achterkant van een print, zoals oplagenummers, titels, gegevens van de kunstenaar, logo's en andere branding.

We printen je gegevens ook niet op stickers die je er zelf op kunt plakken.

Etiketten op de achterkant van een print

Een etiket op de achterkant van een print aanbrengen hoort niet bij een standaardbestelling. Is het echt nodig, bijvoorbeeld voor een inzending voor een wedstrijd, mail dan naar info@creativehub.io voordat je de bestelling plaatst en laat ons weten:

wat het etiket is en waar het voor dient;

of je de etiketten naar ons opstuurt;

waar het op de achterkant moet komen, hoe groot het is en hoe het bevestigd moet worden.

Wacht op ons antwoord voordat je bestelt, zodat een eventuele uitzondering eerst is afgesproken.

Wat je in plaats daarvan kunt doen

Bij je eigen printbestellingen: voeg de handtekening toe aan het bestand voordat je bestelt, of signeer de print met de hand nadat je hem hebt afgehaald of ontvangen. Signeren op locatie in onze studio's bieden we niet aan.

voeg de handtekening toe aan het bestand voordat je bestelt, of signeer de print met de hand nadat je hem hebt afgehaald of ontvangen. Signeren op locatie in onze studio's bieden we niet aan. Als je prints verkoopt via sell.creativehub.io: een oplagenummer en je digitale handtekening kunnen op de voorkant van de print worden geprint, bij elke verkoop kan een echtheidscertificaat worden meegestuurd, en er kan een gepersonaliseerde insert in het pakket. Bij beperkte oplages bevatten het certificaat en het geprinte oplagenummer samen wat anders op de achterkant zou staan, en de koper krijgt een document om te bewaren.

Vouwen en rillen

We vouwen of rillen geen prints en we printen niet op vouwbaar karton, dus een gevouwen menukaart of een kaart die aan de binnen- en buitenkant is bedrukt kunnen we niet maken. We raden ook af om ons papier zelf te vouwen. De giclée-papieren zijn gemaakt van katoenvezels en bedoeld om vlak te presenteren; door vouwen kan het printoppervlak barsten.

Metallic, gouden, zilveren en witte inkt

Geen metallic, zilveren of gouden inkt, geen preeg en geen foliedruk. Een gouden kop in je bestand wordt geprint als een vlakke kleur, niet als metallic of folie.

Een gouden kop in je bestand wordt geprint als een vlakke kleur, niet als metallic of folie. Geen witte inkt en niet tweemaal over elkaar printen. In onze prints is wit het papier zelf, dus we kunnen geen wit printen op zwart of gekleurd papier.

Lamineren, vernis en UV-afwerkingen

Prints en opgeplakt werk gaan zonder laminaat de deur uit. We bieden geen laminaat (mat of soft-touch), vernis of beschermende sprays aan, en ook geen Raised, High-Build of Spot UV-veredeling. Sprays en laminaten veranderen de textuur en de kleurdiepte van een print. Wil je beoordelen hoe een papieroppervlak omgaat met reflecties en vlekken, bestel dan een teststrip van je eigen afbeelding.

Gaat het je om bescherming van de print, dan is inlijsten achter glas een alternatief; de glasopties staan op onze pagina over fine art inlijstingen.

Snijden, randen en geschepte randen

Elke print wordt met de hand op een snijmachine gesneden, dus alleen rechte sneden zijn mogelijk. We kunnen prints geen gerafelde, gescheurde of geschepte randen geven, en we hebben geen papier met geschepte randen op voorraad.

We snijden altijd. Ongesneden prints zijn geen optie.

Wil je zelf een geschepte rand maken, bestel de print dan met een witte rand, zodat je extra papier hebt om te scheuren. Zie hoe groot je randen maakt.

Randen zijn alleen wit, omdat de rand onbedrukt papier is.

Voeg geen afloop of snijtekens toe aan je bestand. Zie onze snijtolerantie.

De bredere lijst van producten en materialen die buiten ons assortiment vallen vind je in Wat kan theprintspace wel en niet printen of maken? Onze printprocessen staan beschreven op de pagina over giclée-prints.

Voor wat we wél printen zet de pagina over onze giclée prints de archiefbestendige kunstpapieren op een rij, met een vergelijkingstabel en voorbeeldprijzen.