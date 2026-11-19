Kies op basis van hoe het werk gebruikt wordt. Display Card en Foam Board zijn licht en geschikt voor presentaties of kortstondig gebruik. Foamex en MDF zijn stijver en duurzamer. Aluminium en Dibond blijven het vlakst en zijn de keuze voor tentoonstellingswerk. Bij Acrylic Reverse zit de print achter helder Perspex, voor een hoogglansafwerking.

In alle gevallen printen we op papier en verlijmen we de print daarna op de plaat. We printen niet rechtstreeks op Dibond, aluminium, acryl of een ander paneel. Wat dry mounting (opplakken) is en welke platen als archiefbestendig gelden, lees je in Introductie tot dry mounting.

De platen vergeleken

Plaat Dikte Goed om te weten Display Card 2 mm Lichtgewicht. Voor presentaties en kortstondig gebruik. Foam Board (Kappa) 5 mm of 10 mm Lichte schuimkern, alleen in wit. Deukt snel, dus niet voor werk dat vaak wordt vastgepakt. Foamex 3 mm of 5 mm Stijf pvc, zwart of wit. Duurzamer dan Foam Board. Vaak gebruikt op ezels, of aan wanden waar niet geschroefd mag worden. MDF 12 mm Stijf en duurzaam, en de zwaarste plaat. Goed aan de wand, niet voor iets wat je meedraagt. Aluminium en Dibond Dibond is 3 mm Extreem vlak en stijf, dus de print trekt niet krom. De beste balans tussen stijfheid en gewicht voor een paneel dat vaak wordt gehanteerd. Geleverd met latten of een subframe op de achterkant. Acrylic Reverse Voorzijde van 3 mm helder Perspex plus achterplaat Print verlijmd achter het acryl. Alleen op C-type Fuji Matt.

Foam Board en Foamex zijn verschillende producten met elk een eigen prijs. Heb je een zwarte plaat nodig, kies dan Foamex. Foto's van elke afwerking staan op de opplakpagina.

Zoek je "Gallery Board"?

Gallery board is geen vaste industriestandaard, en we voeren geen product onder die naam. Meestal wordt er een lichte, stijve plaat mee bedoeld waarop de print rechtstreeks is opgeplakt. Wat bij ons het dichtst in de buurt komt is Display Card als je iets lichts wilt, of Foamex of MDF als je iets stijfs wilt.

Hoe Acrylic Reverse eruitziet

Je bekijkt het beeld door het acryl heen, dus het oppervlak is strak en hoogglanzend, welk papier er ook onder zit. Het acryl geeft een indruk van diepte en laat kleuren levendiger lijken, wat goed past bij fotografie en bij krachtig, kleurrijk werk. Een glanzend oppervlak weerspiegelt ook ramen en lampen, dus denk na over waar het komt te hangen. Het is een opplakafwerking, geen lichtbak: het beeld wordt niet van achteren verlicht.

De voorzijde is 3 mm helder Perspex met gepolijste randen.

Achter de print zit een achterplaat van White Perspex, Black Perspex, Aluminium of Dibond. Alle vier kosten hetzelfde, en de kleur van de achterplaat is vanaf de zijkant te zien.

Het is stijf en klaar om op te hangen.

Het wordt alleen op C-type Fuji Matt papier gemaakt. Bij andere papiersoorten is de optie uitgeschakeld.

Het acryl beschermt het oppervlak van de print, maar krast sneller dan glas. Maak het schoon met een zachte, droge doek.

Papier en oppervlak voor panelen zonder glas

Bij een opgeplakte print zit er niets voor, dus het papieroppervlak doet ertoe. Matte en satijnen papiersoorten verminderen schittering onder galerieverlichting. C-type papier is een populaire keuze voor open presentatie, omdat het beeld in de emulsie zit en niet boven op het papier ligt, waardoor het beter bestand is tegen schuurplekken. We brengen geen laminaat, vernis of beschermende spray aan op prints of opgeplakt werk.

Formaten, ophangbevestiging en hoeken

De korte zijde van een print die op een harde drager wordt opgeplakt moet minimaal 18 cm zijn.

Opplakken heeft online een prijs tot 60 x 96 inch op Aluminium, Dibond, Acrylic Reverse, Foamex, Foam Board en MDF. Display Card gaat tot 40 x 60 inch.

Latten worden gemonteerd tot 40 x 40 inch. Een groter paneel hangt aan een aluminium subframe.

Hoeken zijn alleen recht. Afgeronde hoeken bieden we niet aan.

De ophangbevestiging wordt beschreven in Ophangbevestiging voor opgeplakt werk.

Buiten ophangen

Niets van wat we maken is geschikt om onbeschut of permanent buiten te hangen. Acrylic Reverse is alleen geschikt voor kortstondige of beschutte buitententoonstellingen.

Bestellen en levertijd

Opplakken moet je samen met de print bestellen. Prints die worden opgeplakt maken we met snijmarges en snijtekens, zodat ze precies op het eindformaat kunnen worden opgeplakt. Daarom kunnen we een eerder geleverde print niet opplakken. Wil je eerst de kleur controleren, bestel dan teststrips of een proefprint en plaats daarna de bestelling met opplakken.

Voeg de plaat toe wanneer je de print samenstelt op order.creativehub.io. Opplakken komt boven op de prijs van de print en hangt af van formaat en plaat; de prijs wordt bijgewerkt zodra je een van de twee wijzigt. Richtprijzen staan in de prijslijst.

Een bestelling met opplakken die vóór 13.30 uur Britse tijd wordt geplaatst, wordt binnen 5 werkdagen verzonden, inclusief het printen. Acrylic Reverse duurt 10 werkdagen. De studio is in het weekend en op Britse feestdagen gesloten, dus houd daar rekening mee als je terugrekent vanaf een tentoonstellingsdatum. De exacte datum zie je bij het afrekenen.

Het opplakken gebeurt met de hand in onze studio in Londen en opgeplakt werk wordt verzonden vanuit het Verenigd Koninkrijk, dus bij levering in de EU kunnen er invoerrechten van toepassing zijn.

Elke plaat staat, samen met de latten en subframes om hem op te hangen, op onze pagina over foto’s en kunst opplakken.