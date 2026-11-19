Reken terug vanaf je datum: productietijd, plus bezorgtijd, plus een dag of twee speling. We kunnen je vertellen wanneer een bestelling wordt geprint en verzonden, maar de bezorging ligt bij de vervoerder. Elke bezorgschatting is dus een inspanningsverplichting en een aankomstdatum kan niet worden gegarandeerd.

Stap 1: reken op de productietijd

Bestellingen met alleen prints worden uiterlijk de volgende werkdag verzonden als ze vóór 13.30 uur Britse tijd zijn besteld. C-type prints worden binnen twee werkdagen verzonden. Dat geldt voor één A4-print, een giclée-print van een meter breed of een serie kleinere prints.

Afwerking kost extra tijd, omdat die op bestelling wordt gemaakt:

Droog opplakken: 5 werkdagen.

Opplakken achter acrylaat (Acrylic Reverse): 10 werkdagen.

Inlijsten op maat: 10 werkdagen.

Uitgebreidere informatie over formaten, levertijden en grenzen bij opplakken staat in onze gids over wat een opgeplakte print is.

De doorlooptijd wordt geteld in werkdagen. Er wordt niet geproduceerd in het weekend of op de feestdagen van de studio die je bestelling maakt, dus een bestelling van vrijdagmiddag schuift door naar de week erna. De volledige lijst staat in Doorlooptijden van de productie.

Stap 2: tel de bezorgtijd erbij op

De bezorgtijd begint bij verzending en hangt af van de service die je bij het afrekenen kiest.

Bestellingen voor adressen in de EU worden geprint in onze studio in Düsseldorf en binnen de EU bezorgd door DHL. Na verzending bezorgt DHL express doorgaans de volgende werkdag; reken op 1 tot 2 extra dagen voor vertraging bij de koerier. Ligt je adres in Duitsland, dan wordt bij het afrekenen ook afhalen in de studio in Düsseldorf aangeboden.

Meer over de services lees je op onze pagina over bezorgservices.

Stap 3: controleer de schatting bij het afrekenen

De verwachte bezorgdatum die je bij het afrekenen ziet, omvat zowel de productie als het transport van precies jouw bestelling. Het is dus de duidelijkste test of een datum haalbaar is. Je kunt hem bekijken zonder te betalen:

Stel de bestelling zoals gewoonlijk samen op order.creativehub.io. Ga naar het afrekenen en vul het volledige bezorgadres in. Vergelijk de bezorgopties die voor dat adres worden aangeboden. Bij elke optie staat een verwachte bezorgdatum. Kies de optie die ruim vóór de datum die je nodig hebt aankomt.

Dit is vooral belangrijk voor afgelegen adressen en adressen op eilanden, waar de gebruikelijke schattingen misschien niet gelden. Ligt de schatting ongemakkelijk dicht bij je deadline, kies dan de snellere service.

Krappe deadlines

Bestel zo vroeg als je kunt. Dat is het nuttigste wat je kunt doen om een vaste datum veilig te stellen.

Bestel alleen de print . Inlijsten duurt 10 werkdagen, dus een ingelijste bestelling is binnen twee weken waarschijnlijk niet haalbaar. Een lijst kan achteraf niet aan een bestelling met alleen prints worden toegevoegd, dus bij een krappe deadline moet je de lijst meestal apart regelen.

. Inlijsten duurt 10 werkdagen, dus een ingelijste bestelling is binnen twee weken waarschijnlijk niet haalbaar. Een lijst kan achteraf niet aan een bestelling met alleen prints worden toegevoegd, dus bij een krappe deadline moet je de lijst meestal apart regelen. Er is geen vaste spoedservice voor de productie. De bezorging is het deel dat je kunt versnellen.

Kerst en andere drukke periodes

Rond de feestdagen zijn onze termijnen iets langer en gelden ze als inspanningsverplichting. Elk jaar publiceren we de uiterste besteldata voor bezorging vóór kerst zodra de koeriers hun planning bevestigen. Tot de nieuwe data bekend zijn, zijn de uiterste besteldata van vorig jaar een redelijke leidraad voor je planning: bestellingen met alleen prints hebben de minste voorbereidingstijd nodig en ingelijste bestellingen de meeste.

Vraag ons een datum te controleren

Mail voordat je bestelt naar info@creativehub.io met de deadline, de bestemming van de bestelling, het formaat, het papier, het aantal en of het werk ingelijst of niet ingelijst is. We vertellen je eerlijk of de datum haalbaar is.

Telt de datum, vergelijk dan de diensten voordat je bestelt. Onze pagina met bezorgopties en levertijden behandelt prints en opgeplakt en ingelijst werk.