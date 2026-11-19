Afhalen is een van de bezorgopties bij het afrekenen op order.creativehub.io. Het is gratis, en iedereen die je bestelnummer heeft kan voor je afhalen.

Waar de afhaaloptie staat

De bezorgopties, waaronder afhalen, verschijnen pas nadat je een bezorgadres hebt ingevuld en bevestigd. Afhalen staat er als Collect London Studio (afhalen in de studio in Londen) als dat adres in het Verenigd Koninkrijk ligt, of als Collect Düsseldorf Studio (afhalen in de studio in Düsseldorf) als het in Duitsland ligt. Zie je de optie niet, vul dan eerst een adres in; het adres van de studio zelf werkt ook.

Bestellingen met een lijst op maat of met opplakken worden in Londen gemaakt, dus daarvoor wordt alleen de studio in Londen aangeboden. Afhalen is voor bestellingen die je rechtstreeks bij ons plaatst. Bestellingen via de webwinkel van een kunstenaar worden naar de koper verzonden en kunnen niet worden afgehaald.

Afhalen in Düsseldorf

Bestellingen voor EU-adressen worden in onze studio in Düsseldorf geprint, en afhalen daar wordt bij het afrekenen aangeboden als het bezorgadres in Duitsland ligt. We kunnen geen koeriersophalingen of ophalingen door derden regelen bij de studio in Düsseldorf. Heeft een galerie of een andere derde partij de print nodig, vul dan hun adres in als bezorgadres en de bestelling wordt gemaakt en rechtstreeks naar hen verzonden.

Wisselen tussen afhalen en bezorgen

Beide kanten op kan, als je het op tijd vraagt. Mail naar info@creativehub.io met het bestelnummer.

Van bezorgen naar afhalen: als je het vraagt voordat de bestelling bij ons vertrekt, kunnen we haar in de studio klaarleggen om af te halen in plaats van haar te verzenden.

als je het vraagt voordat de bestelling bij ons vertrekt, kunnen we haar in de studio klaarleggen om af te halen in plaats van haar te verzenden. Van afhalen naar bezorgen: laat ons weten welke dienst je wilt en wat het volledige bezorgadres is. We schrijven de bezorgkosten af van de kaart die bij ons bekend is of sturen een beveiligde betaallink. Zodra er betaald is, verzenden we de bestelling en mailen we de tracking.

De bezorgprijzen zie je bij het afrekenen en in de prijslijst.

Bestellen voor iemand anders

De naam, het adres, het e-mailadres en het telefoonnummer voor de bezorging mogen anders zijn dan die van de betaler, dus een bestelling kan rechtstreeks naar de ontvanger. Wil je liever geen adressen uitwisselen, plaats de bestelling dan voor afhalen en vraag de ontvanger om ons te mailen met het bestelnummer. We zetten de bestelling om naar bezorging op hun adres en brengen de bezorgkosten bij hen in rekening. Er is geen cadeaubriefje en geen optie om prijzen op de bestelling te verbergen; het vak Notes for production studio (notities voor de productiestudio) bij het afrekenen komt bij ons team terecht als er iets is wat we moeten weten.

Laat je je bestelling toch liever bezorgen, dan vind je de opties en levertijden voor bezorging op onze website.