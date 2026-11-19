Je trackingnummer wordt aangemaakt wanneer de bestelling wordt verzonden, niet wanneer je ze plaatst. Je krijgt het in de verzendmail, en de trackinglink verschijnt ook in je account. Heb je tot nu toe alleen de bestelbevestiging gekregen, dan is de bestelling nog in productie en is er nog geen tracking.

Wat je ontvangt, en wanneer

Bestelbevestiging per e-mail, verstuurd wanneer je bestelt. Daarin staan het bestelnummer en een verwachte leverdatum. Je bestelling wordt geproduceerd en op kwaliteit gecontroleerd. Verzendmail, verstuurd wanneer de bestelling bij ons vertrekt, met de trackinglink.

Om de link in je account te vinden ga je naar Orders (bestellingen) in het menu links op order.creativehub.io, open je de bestelling en kijk je op de kaart Status. Waar vind ik het trackingnummer van mijn printbestellingen? laat de stappen zien.

Hoelang het duurt tot verzending

Opplakken duurt 5 werkdagen en inlijsten op maat 10 werkdagen, omdat elk stuk op bestelling wordt gemaakt. Bestellingen met alleen prints gaan veel sneller. De verwachte leverdatum die je bij het afrekenen ziet, omvat zowel de productie als het transport van je bestelling. Zie Komt mijn printbestelling vóór een bepaalde datum aan?

Dat is de eerste dag of zo normaal. Na verzending moet de vervoerder het pakket nog in zijn netwerk scannen, en de trackingpagina wordt pas na die eerste scan bijgewerkt. Zodra de vervoerder het pakket heeft verwerkt, geeft de trackingpagina een nauwkeurigere leverschatting.

Hoeveel tracking elke dienst biedt

Bestellingen voor adressen in de EU worden bezorgd door DHL. We kunnen je telefoonnummer aan een DHL-zending toevoegen zodat je updates per sms krijgt: stuur ons het bestelnummer en het nummer dat we moeten gebruiken.

Een grote bestelling kan over meer dan één pakket worden verdeeld, elk met een eigen trackingnummer, dus kijk in de verzendmail of er meer dan één link staat.

Drukke periodes

In piekperiodes, vooral rond Kerstmis, zijn de productietijden iets langer en doen we ons best om ze te halen, zonder garantie. De verzendmail kan dan wat langer op zich laten wachten. Bestel zo vroeg als je kunt.

Ons vragen een bestelling na te kijken

Mail naar info@creativehub.io of gebruik de contactpagina, en vermeld:

het bestelnummer uit je bevestigingsmail; de naam waaronder de bestelling is geplaatst; het land van levering, als dat buiten het Verenigd Koninkrijk ligt.

We vragen de status na bij het productieteam en antwoorden met de trackinggegevens of een update.

Elke bezorgdienst biedt een ander niveau van tracking, en onze pagina over bezorgdiensten zet de opties voor bestellingen in het VK, de EU, de VS en wereldwijd op een rij.