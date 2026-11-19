Bestellingen worden automatisch toegewezen op basis van het afleveradres dat je bij het afrekenen invult: Londen voor het Verenigd Koninkrijk, Düsseldorf voor de EU en New York voor Noord-Amerika. Voor een bestelling met alleen prints die wordt gemaakt in de regio waar ze wordt afgeleverd, betaal je geen invoerkosten. Inlijsten en opplakken op maat zijn de belangrijkste uitzondering: dat wordt met de hand in Londen gedaan, waar het ook naartoe gaat.

Welke studio je bestelling maakt

Bestellingen voor adressen in de EU worden geprint in onze eigen studio in Düsseldorf, Duitsland, en binnen de EU afgeleverd. Het pakket passeert nooit een douanegrens, dus er komen geen douanekosten of invoerrechten boven op de prijs.

Inlijsten op maat en opplakken op maat worden alleen in Londen gedaan en worden vanuit het Verenigd Koninkrijk verzonden, wat de bestemming ook is. Meer over wat we maken staat op de pagina over de printservice.

Hoe je bestelling reist

Binnen de EU bezorgt DHL. De levering wordt per bestelling berekend en bij het afrekenen getoond, met de verwachte leverdatum voor jouw adres.

Ligt je adres in Duitsland, dan kun je bij het afrekenen ook kiezen voor afhalen in de studio in Düsseldorf.

Voor bestellingen met alleen prints wordt de levering één keer per bestelling berekend, en de opties, prijzen en verwachte data voor jouw adres zie je bij het afrekenen. Zie Wat zijn jullie leveringskosten? en onze pagina over leveringsdiensten.

Douane en invoerkosten

Bestellingen met alleen prints naar het VK, de EU en de VS: geen invoerkosten als ze vanuit onze studio in die regio worden geleverd.

geen invoerkosten als ze vanuit onze studio in die regio worden geleverd. Op maat ingelijste en opgeplakte bestellingen die buiten het VK gaan: dit is export vanuit Londen, dus er kunnen invoerkosten gelden. Bij een adres in de VS int DHL de invoerrechten bij de ontvanger bij aflevering.

dit is export vanuit Londen, dus er kunnen invoerkosten gelden. Bij een adres in de VS int DHL de invoerrechten bij de ontvanger bij aflevering. Andere bestemmingen, ook Zwitserland: bij aflevering kunnen invoerrechten of belastingen worden geheven, afhankelijk van de waarde van de zending en de drempels van het land zelf. Die zijn voor rekening van de ontvanger.

We leveren wereldwijd, zonder regionale uitsluitingen van onze kant, mits het adres en de gegevens van de ontvanger volledig zijn.

Btw en prijzen in euro's

Op een bestelling met alleen prints die binnen de EU wordt afgeleverd, wordt btw berekend tegen het tarief van het land van aflevering, niet tegen het Britse tarief. De exacte prijs voor jouw formaat, papier en adres staat in het winkelmandje op order.creativehub.io voordat je betaalt, in de valuta van je account, en een artikel in het winkelmandje leggen verplicht je tot niets. De prijslijst toont de gangbare formaten als richtlijn.

Grote ingelijste en opgeplakte stukken

Ingelijste en opgeplakte stukken tot 40 x 30 in gaan per koerier.

Boven 40 x 30 in en tot 50 x 75 in worden ze in een krat verzonden door een gespecialiseerde vervoerder, en de leveringsprijs zie je bij het afrekenen.

Een opgeplakt stuk van meer dan 1905 mm aan de lange zijde of 1270 mm aan de korte zijde kun je alleen bestellen om af te halen in de studio; voor de levering van een stuk van dat formaat maakt ons team een offerte.

Het formaat wordt gemeten aan het stuk zoals het wordt verzonden: het papier plus eventuele passe-partoutranden, of plus 62 mm op elke afmeting voor een zwevende lijst.

De volledige formaatregels staan in Wat zijn de leveringsopties voor bestellingen van prints, opgeplakt werk en lijsten?

Welke bezorgopties en levertijden per regio gelden voor bestellingen met alleen prints, opgeplakt of ingelijst werk, zie je op onze pagina over wereldwijde verzending.