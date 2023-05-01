Inleiding tot opplakken (dry mounting) van prints

Een inleiding op de archiefbestendige en niet-archiefbestendige opplakopties (dry mounting) die theprintspace aanbiedt.

Wat is dry mounting (opplakken)?

Dry mounting, oftewel opplakken, is een proces waarbij een print met een archiefbestendige lijm op een drager wordt bevestigd. Dit is ideaal om je kunstwerk op het hoogste niveau te presenteren.



Het opplakken van foto’s en fine art prints beschermt en toont je werk op een strakke, minimalistische manier en is ideaal voor tentoonstellingen met impact, waarbij de kijker zich op het werk kan concentreren.

Videogids: een kort overzicht van onze verschillende opplakopties

Archiefbestendig opplakken

Archiefbestendig opplakken verwijst naar de levensduur van het afgewerkte, opgeplakte kunstwerk: het garandeert dat het niet achteruitgaat en heel lang meegaat.

Houd er wel rekening mee dat opplakken een onomkeerbaar proces is: het kunstwerk kan niet meer van de drager worden verwijderd. Het is daarom niet aan te raden voor unieke originele kunstwerken of zeer waardevolle prints.

De meer professionele opplakopties, waaronder Acrylaat (Acrylic Reverse), Aluminium en Dibond, worden als volledig archiefbestendig beschouwd en zorgen dat je print stabiel blijft in de loop van de tijd.

Niet-archiefbestendig opplakken

Betaalbaardere, niet-archiefbestendige opplakopties, waaronder Display Card, Foamex PVC, Foamboard en MDF, bevatten verontreinigingen zoals zuren die de samenstelling van de print op de langere termijn aantasten. Ze worden daarom niet als archiefbestendige vormen van opplakken beschouwd.

De tabel hieronder geeft je een overzicht van de opplakmaterialen en hun technische eigenschappen.

Let op: onze productietijd voor opplakken is 5 werkdagen, behalve voor de optie Acrylic Reverse, waarvoor 10 werkdagen geldt.

Overzicht van opplakmaterialen en hun technische eigenschappen

Tip: het papier dat we aanbevelen voor opplakken

Bij het kiezen van een papiersoort om op te plakken raden we je sterk een van onze C-type papiersoorten aan, voor een professionele afwerking met een strakke rand.

De duurzame emulsielaag van een C-type print maakt hem heel robuust. Onze giclée papiersoorten zijn daarentegen kwetsbaarder, vooral onze ongecoate papiersoorten van 100% katoen.

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