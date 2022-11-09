Hoe voeg ik mijn omzetbelasting- / btw-registratie gegevens toe?

Hoe je btw-gegevens kunt bijwerken in je account.

Stap voor stap

Als je geregistreerd staat voor btw/omzetbelasting, kun je de gegevens toevoegen bij creativehub om kosten te beperken voor bepaalde bestellingen. Zo doe je dit:

Log in op je creativebhub account en klik rechts bovenaan de pagina op je naam.

Selecteer ‘Accountinstellingen’ > ‘Facturering’.

Voeg je gegevens toe aan het onderdeel ‘Gegevens belastingregistratie’.

Vergeet niet op ‘Bijwerken’ te klikken nadat je de veranderingen hebt gemaakt.

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