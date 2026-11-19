Una stampa di solito sembra più scura dello schermo perché lo schermo è illuminato da dietro, mentre la carta riflette soltanto la luce che riceve, e perché la maggior parte degli schermi è regolata molto più luminosa della stanza in cui si guarda una stampa. Abbassa la luminosità del monitor e calibralo, fai una prova a schermo dell'immagine con il profilo della tua carta e valuta la stampa con una buona luce. Stampiamo il tuo file esattamente come lo fornisci, quindi un file scurito per sembrare giusto su uno schermo luminoso viene stampato scuro.

Che cosa fa sembrare una stampa più scura dello schermo

Causa Che cosa noti Che cosa fare Schermo troppo luminoso Tutta la stampa sembra più scura e piatta rispetto allo schermo, e il dettaglio nelle ombre che vedevi si è chiuso Abbassa la luminosità a un valore misurato e calibra Schermo non calibrato Le stampe sembrano più scure e spesso di un colore diverso Calibra con un dispositivo su un punto di bianco D65 Colori fuori dal gamut della carta I colori saturi e le ombre profonde sembrano più densi sulla carta, anche se il file non è cambiato Fai una prova a schermo con il profilo della carta e correggi il file Superficie della carta Le carte opache mostrano meno contrasto di quelle lucide Fai una prova a schermo prima di scegliere la carta Luce di osservazione debole La stampa sembra giusta vicino a una finestra e spenta di sera Valuta le stampe alla luce del giorno o con una luce neutra e intensa

Quanto deve essere luminoso lo schermo

Un monitor o un portatile nuovo è di solito regolato quasi alla luminosità massima. Se ci lavori, l'immagine sembra più chiara di quanto è, la scurisci per compensare, ed è quel file più scuro che viene stampato. Per lavorare per la stampa, imposta il punto di bianco su D65 (circa 6500 K), la gamma su 2,2 e la luminanza su circa 80 cd/m², o fino a 100 cd/m² in una stanza più luminosa. Fallo con un calibratore, così il valore è misurato e ripetibile. I passaggi sono nella nostra guida alla calibrazione del monitor.

Su un display Apple XDR, scegli la preimpostazione Photography (P3-D65) e non quella a 1600 nit, poi porta la luminanza al valore indicato sopra: i 160 nit di quella preimpostazione sono ancora troppi per lavorare per la stampa. Lavora con una luce ambiente stabile, piuttosto tenue e neutra, senza riflessi sullo schermo.

Come correggere le stampe troppo scure

Calibra lo schermo sui valori indicati sopra. Fai una prova a schermo con il profilo della carta che stai ordinando. I profili di tutte le carte si possono scaricare gratis. Inizia con l'intento di rendering Percettivo, confrontalo con Colorimetrico relativo e tieni quello che rende meglio, con la Compensazione punto nero attiva. I passaggi sono nella nostra guida alla prova a schermo con Adobe Photoshop. Se la prova a schermo sembra pesante, schiarisci leggermente le ombre e i mezzitoni e controlla che le luci mantengano il dettaglio. La nostra guida alla correzione del colore spiega come fare. Prima di una stampa grande, ordina una striscia di prova che attraversi la parte più scura dell'immagine. Vedi come creare una striscia di prova. Guarda la stampa finita alla luce del giorno o con una luce neutra e intensa, non sotto una lampada debole o calda.

Che cosa facciamo al tuo file

Niente. Non schiariamo i file, non applichiamo nitidezza, non li ritocchiamo e non ne correggiamo il colore. Le nostre stampanti sono calibrate ogni giorno e ogni carta ha il suo profilo, quindi lo stesso file sulla stessa carta dà lo stesso risultato da un ordine all'altro. Così il controllo resta a te, e questo significa che una stampa scura si corregge nel file. Per saperne di più leggi Quali stampanti e inchiostri usate?

Se anche il colore è diverso

Uno spostamento di colore ha di solito la stessa causa: uno schermo non calibrato o un file in uno spazio colore inatteso. Fornisci il file in Adobe RGB (1998), o convertito nel profilo della tua carta, poi fai la prova a schermo. Per le immagini in bianco e nero, la nostra guida alla stampa in bianco e nero spiega come evitare una dominante di colore.

Se la stampa continua a non corrispondere al file

Se hai calibrato e fatto la prova a schermo e la stampa continua a non corrispondere al tuo file, contattaci con il numero d'ordine, foto della stampa scattate alla luce del giorno e una nota che dica se hai fatto la prova a schermo con il profilo di quella carta. Secondo la nostra garanzia sull'ordine, un ordine che non corrisponde al tuo file secondo i nostri standard di gestione del colore viene sostituito o rimborsato.

Calibrazione, prova a schermo e luce di osservazione sono riunite nella nostra guida all'accuratezza del colore, dallo schermo alla stampa finita.