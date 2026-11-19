Le stampe giclée sono realizzate con stampanti Epson SureColor P9000 e inchiostri a pigmenti Epson UltraChrome HDX, mentre le stampe C-type sono realizzate con stampanti Chromira su carta fotografica Fuji Matt e Fuji Gloss. Calibriamo le macchine ogni giorno e stampiamo il tuo file esattamente come lo fornisci, quindi lo stesso file sulla stessa carta dà lo stesso risultato da un ordine all'altro, in qualsiasi formato.
Stampanti e inchiostri
- Giclée: stampanti Epson SureColor P9000 con inchiostri Epson UltraChrome HDX, un set di inchiostri a pigmenti d'archivio ad ampio gamut. Maggiori informazioni nella pagina sulla stampa giclée.
- C-type: stampanti Chromira su carta Fuji Matt e Fuji Gloss. La C-type è un processo fotografico: la carta viene esposta alla luce e sviluppata con bagni chimici, quindi non c'è inchiostro. Maggiori informazioni nella pagina sulla stampa C-type.
Per un confronto tra le due, vedi la differenza tra stampe C-type e giclée.
Realizzate nei nostri laboratori
Abbiamo laboratori a Londra, Düsseldorf e New York. Sono tutti e tre nostri, e non affidiamo la stampa ad altri laboratori.
Gli ordini per l'UE vengono realizzati a Düsseldorf.
Vedi dove vengono prodotti e da dove vengono spediti gli ordini di stampa.
Come manteniamo il colore coerente
- Le macchine vengono calibrate ogni giorno.
- Ogni carta ha il proprio profilo di stampa, creato da noi. Puoi scaricare i profili per il soft proofing.
- Il tuo file viene stampato così come lo fornisci. Non lo ritagliamo, non ne aumentiamo la nitidezza, non lo ritocchiamo e non ne correggiamo il colore, e non ci sono miglioramenti automatici.
- Tutto viene realizzato nei nostri laboratori, ed è così che il colore resta coerente ovunque venga stampato l'ordine.
Perché due stampe possono comunque apparire diverse
- Carta. Ogni carta ha un proprio colore di base e una propria superficie. Lo stesso file appare diverso su una carta di cotone opaca e su una carta lucida.
- Processo. Giclée e C-type sono processi diversi e non coincideranno mai esattamente.
- Formato e osservazione. Una stampa grande può apparire un po' diversa da una piccola semplicemente perché la guardi da più lontano e con una luce diversa.
Se la corrispondenza del colore all'interno di una serie è importante, ordina tutta la serie sulla stessa carta, in un unico ordine.
Se una ristampa appare diversa dalla prima stampa
La causa più comune è un cambiamento nel profilo colore o nello spazio colore del file tra i due ordini. Controlla questi punti uno alla volta:
- File. È stato usato esattamente lo stesso file, con lo stesso profilo colore incorporato? Un file riesportato o modificato, oppure salvato in uno spazio colore diverso, può dare una stampa diversa.
- Carta. È la stessa carta? Alcune carte più vecchie non sono più disponibili, come Fuji Pearl e Fuji Flex, quindi un riordino potrebbe essere sulla carta attuale più vicina. Vedi le alternative alle carte fuori produzione.
- Processo. Una giclée e una C-type dello stesso file non coincideranno esattamente.
- Luce. Confronta le due stampe fianco a fianco alla luce del giorno. Una stampa più vecchia può anche essere leggermente cambiata se è stata esposta a una luce intensa.
Se non sai con certezza quale carta è stata usata per il primo ordine, inviaci i dati dell'ordine originale e controlleremo. Se le due stampe continuano a differire, invia una foto delle due fianco a fianco con entrambi i numeri d'ordine tramite la pagina dei contatti. Controlleremo gli ordini e i file e, se la ristampa non è fedele al tuo file, la sostituiremo gratuitamente.
Le carte che passano per queste stampanti giclée sono elencate, con una tabella comparativa, nella pagina del nostro servizio di stampa giclée.