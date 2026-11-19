Le stampe giclée sono realizzate con stampanti Epson SureColor P9000 e inchiostri a pigmenti Epson UltraChrome HDX, mentre le stampe C-type sono realizzate con stampanti Chromira su carta fotografica Fuji Matt e Fuji Gloss. Calibriamo le macchine ogni giorno e stampiamo il tuo file esattamente come lo fornisci, quindi lo stesso file sulla stessa carta dà lo stesso risultato da un ordine all'altro, in qualsiasi formato.

Stampanti e inchiostri

Giclée: stampanti Epson SureColor P9000 con inchiostri Epson UltraChrome HDX, un set di inchiostri a pigmenti d'archivio ad ampio gamut. Maggiori informazioni nella pagina sulla stampa giclée.

stampanti Epson SureColor P9000 con inchiostri Epson UltraChrome HDX, un set di inchiostri a pigmenti d'archivio ad ampio gamut. Maggiori informazioni nella pagina sulla stampa giclée. C-type: stampanti Chromira su carta Fuji Matt e Fuji Gloss. La C-type è un processo fotografico: la carta viene esposta alla luce e sviluppata con bagni chimici, quindi non c'è inchiostro. Maggiori informazioni nella pagina sulla stampa C-type.

Per un confronto tra le due, vedi la differenza tra stampe C-type e giclée.

Realizzate nei nostri laboratori

Abbiamo laboratori a Londra, Düsseldorf e New York. Sono tutti e tre nostri, e non affidiamo la stampa ad altri laboratori.

Gli ordini per l'UE vengono realizzati a Düsseldorf.

Vedi dove vengono prodotti e da dove vengono spediti gli ordini di stampa.

Come manteniamo il colore coerente

Le macchine vengono calibrate ogni giorno.

Ogni carta ha il proprio profilo di stampa, creato da noi. Puoi scaricare i profili per il soft proofing.

Il tuo file viene stampato così come lo fornisci. Non lo ritagliamo, non ne aumentiamo la nitidezza, non lo ritocchiamo e non ne correggiamo il colore, e non ci sono miglioramenti automatici.

Tutto viene realizzato nei nostri laboratori, ed è così che il colore resta coerente ovunque venga stampato l'ordine.

Perché due stampe possono comunque apparire diverse

Carta. Ogni carta ha un proprio colore di base e una propria superficie. Lo stesso file appare diverso su una carta di cotone opaca e su una carta lucida.

Ogni carta ha un proprio colore di base e una propria superficie. Lo stesso file appare diverso su una carta di cotone opaca e su una carta lucida. Processo. Giclée e C-type sono processi diversi e non coincideranno mai esattamente.

Giclée e C-type sono processi diversi e non coincideranno mai esattamente. Formato e osservazione. Una stampa grande può apparire un po' diversa da una piccola semplicemente perché la guardi da più lontano e con una luce diversa.

Se la corrispondenza del colore all'interno di una serie è importante, ordina tutta la serie sulla stessa carta, in un unico ordine.

Se una ristampa appare diversa dalla prima stampa

La causa più comune è un cambiamento nel profilo colore o nello spazio colore del file tra i due ordini. Controlla questi punti uno alla volta:

File. È stato usato esattamente lo stesso file, con lo stesso profilo colore incorporato? Un file riesportato o modificato, oppure salvato in uno spazio colore diverso, può dare una stampa diversa. Carta. È la stessa carta? Alcune carte più vecchie non sono più disponibili, come Fuji Pearl e Fuji Flex, quindi un riordino potrebbe essere sulla carta attuale più vicina. Vedi le alternative alle carte fuori produzione. Processo. Una giclée e una C-type dello stesso file non coincideranno esattamente. Luce. Confronta le due stampe fianco a fianco alla luce del giorno. Una stampa più vecchia può anche essere leggermente cambiata se è stata esposta a una luce intensa.

Se non sai con certezza quale carta è stata usata per il primo ordine, inviaci i dati dell'ordine originale e controlleremo. Se le due stampe continuano a differire, invia una foto delle due fianco a fianco con entrambi i numeri d'ordine tramite la pagina dei contatti. Controlleremo gli ordini e i file e, se la ristampa non è fedele al tuo file, la sostituiremo gratuitamente.

Le carte che passano per queste stampanti giclée sono elencate, con una tabella comparativa, nella pagina del nostro servizio di stampa giclée.