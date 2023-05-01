Come posso fare un provino di stampa

Come preparare un provino di stampa in Adobe Photoshop.
Perché dovrei fare un provino di stampa?
Theprintspace offre ai clienti la possibilità di ordinare dei provini di stampa. In questo modo potrai visualizzare come le tue immagini reagiscono alla tipologia di carta scelta.
I provini di stampa offrono un grande vantaggio prima di impegnarti a produrre la stampa definitiva. Molti clienti utilizzano i provini di stampa per verificare i colori, la densità, la nitidezza e l’impatto di qualsiasi ingrandimento del file.
Video guida: Come preparare un provino di stampa in Adobe Photoshop
Ricordati:
- Appiattisci tutti i livelli e assicurati di salvare il file in formato TIFF o JPEG ad alta risoluzione. Clicca qui per saperne di più su come preparare un file per la stampa.
- Per migliorare l’accuratezza dei colori, utilizza i nostri profili di stampa che puoi scaricare qui.
Come ordinare un provino di stampa
Una volta pronto il provino di stampa, devi semplicemente:
- caricare il provino di stampa sul tuo account creativehub
- selezionare la tipologia di carta ed effettuare il check out come se stessi ordinando una stampa.
Il nostro software riconoscerà che si tratta di un provino di stampa e vi farà pagare solo il prezzo del provino. Clicca qui per visualizzare il listino prezzi per i provini di stampa.
Consiglio: Hai difficoltà nel scegliere la tipologia di carta?
Perché non ordinare il tuo provino di stampa su diverse tipologie di carta? In questo modo potrai paragonare le caratteristiche della carta: patinatura, struttura, riflessione, così come il modo in cui riproduce il colore.
Hai bisogno di ulteriori informazioni su come creare ed ordinare un provino di stampa?
Contattaci, se vuoi avere maggiori informazioni su come creare ed ordinare un provino di stampa presso theprintspace.