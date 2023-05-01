Dove scaricare i profili colore ICC per il soft proof

Offriamo 9 tipi di carta: 4 carte C-type e 7 carte fine art per stampa giclée. Per ognuna di queste carte abbiamo creato un profilo colore ICC dedicato. Questi profili ti aiutano a ottenere la migliore gamma tonale possibile dalle nostre stampanti professionali.
Puoi scaricare i profili colore ICC qui.
Se ti serve una guida su come usarli per il soft proof (la prova colore a monitor) delle tue immagini, leggi come installarli e fare il soft proof delle immagini in Photoshop, oppure come fare il soft proof delle immagini in Lightroom.