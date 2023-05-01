Qual è la vostra policy di garanzia degli ordini?

Scopri il nostro impegno verso i nostri clienti attraverso la nostra garanzia di soddisfazione.

Scopri cosa pensano gli altri dei nostri servizi

Siamo orgogliosi di fornire ai nostri clienti stampe fotografiche e artistiche, montaggi d’archivio ed incorniciature su misura di altissima qualità e artigianato.

Il nostro team di professionisti si dedica alla soddisfazione dei nostri clienti e non solo: esso si occupa di offrire la consulenza e la guida necessarie per ottenere il massimo dalle tue esigenze di stampa creativa e di incorniciatura. Ciò si riflette nella nostra valutazione Trustpilot di 4,9 su 5 tra oltre 6.800 recensioni.

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Il supporto che ti offriamo

Nella nostra piattaforma ti offriamo informazioni approfondite per quanto riguarda tutti i nostri prodotti e servizi assieme a profili di stampa calibrati scaricabili, che consigliamo di utilizzare per garantire che le impostazioni di colore sullo schermo corrispondano alla grafica stampata.

Offriamo, inoltre, video guide e una lista completa di FAQ.

Il nostro servizio clienti in 7 lingue, è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 (orario del Regno Unito) per rispondere a qualsiasi domanda prima di effettuare un ordine.

La nostra garanzia

Forniamo quante più informazioni possibili sui nostri prodotti e servizi in modo che tu possa prendere la giusta decisione ed essere soddisfatto del risultato finale. Grazie alla nostra policy di garanzia di soddisfazione, se non sei soddisfatto del prodotto o del servizio, nonostante tu abbia seguito le nostre informazioni e consigli a disposizione,, ti forniremo sempre una soluzione al problema, che può variare da un prodotto sostitutivo a nostre spese ad un rimborso completo dell’ordine.

La nostra policy garantisce una soluzione per il cliente. Tuttavia, ci riserviamo il diritto di ricorrere ai diritti legali dei consumatori se riteniamo che ci sia un abuso di correttezza/fiducia nella richiesta o in questa politica di buona volontà.