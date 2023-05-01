Impara come calibrare il tuo monitor per la stampa.
Perché devo calibrare il mio monitor?
Assicurati di ottenere il massimo dal tuo monitor calibrandolo correttamente prima di effettuare modifiche alla tua opera d’arte e di stamparle.
Un monitor perfettamente calibrato è essenziale per ottenere stampe con un’accurata riproduzione dei colori. Il tuo monitor dovrebbe essere calibrato su un punto neutro standard per diventare parte di un sistema di colore a circuito aperto, ovvero lo standard in tutta l’industria fotografica e dell’imaging. Questo significa che il monitor ti mostrerà come appariranno le immagini una volta stampate o viste su altri monitor.
Di che cosa ho bisogno per calibrare il mio monitor?
Per calibrare il tuo monitor hai bisogno di un dispositivo chiamato spettrofotometro che misura la precisione del colore dell’output del vostro schermo.
Video guida: Impara come calibrare il tuo monitor
Consiglio: Imposta il tuo punto di bianco allo standard dell’industria
Quando calibri il tuo monitor, assicurati di impostare il punto di bianco sull’illuminante standard CIE D65. A theprintspace calibriamo utilizzando uno spettrofotometro X-rite, fortemente raccomandato.
Non sei sicuro su come calibrare il tuo monitor?
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