Inizia a vendere su TikTok in 7 semplici passaggi

TikTok ha iniziato un’ entusiasmante collaborazione con Shopify che ti da l’opportunità di vendere i tuoi prodotti direttamente su TikTok! Questa funzionalità è attualmente in beta testing e quindi è solo disponibile a negozi con base in Gran Bretagna e America.

TikTok sta diventando la piattaforma su cui gli artisti possono promuovere il proprio lavoro e Shopify è la migliore piattaforma e-commerce. Questo potrebbe rappresentare una grande occasione per gli artisti e abbiamo notizie grandiose! Adesso puoi automatizzare la vendita delle tue stampe vendute tramite TikTok/Shopify usando la nostra integrazione!

In questa guida ti mostreremo come completare l’automatizzazione delle vendite su TikTok/Shopify e creativehub in 7 semplici passaggi.

Step 1: Crea gratuitamente un account creativehub

Crea gratuitamente un account creativehub cliccando qui. Se hai già un account effettua l’accesso.

Step 2: Carica i files e modifica le impostazioni su creativehub

Dopo aver effettuato l’accesso al tuo account si aprirà la pagina delle opzioni.

Seleziona l’icona ‘Vendi arte online’ e guarda il tutorial per organizzare i tuoi prodotti.

Step 3: Crea il tuo negozio su Shopify

Apri Shopify per scegliere l’abbonamento e progettare il tuo nuovo negozio, scegliendo tra un gran numero di templates.

Vedi l’anteprima di uno store qui.

Step 4: Connetti il canale vendite di TikTok

Dal menù principale del tuo account Shopify selezione l’opzione ‘App’, poi seleziona ‘Visita lo Shopify app store’. Trova TikTok ed esegui l’installazione.

Una volta installato scegli l’opzione ‘vendi i tuoi prodotti su TikTok’. Poichè è una versione Beta dovrai efewttuare l’accesso, se non funziona automaticamente clicca ‘Learn more’ e richiedi l’autorizzazione ad accedere.

Step 5: Installa l’app di creativehub Shopify

Effettuato l’accesso al tuo account Shopify clicca l’opzione ‘Apps’ dal menù principale e seleziona ‘Visita lo shopify app store’.

Trova creativehub e segui il processo d’installazione.

Una volta che l’app è installata gli account creativehub e Shopify sono connessi.

Step 6: Importa i prodotti da creativehub al tuo Shopify

Appena avrai impostato i prezzi dei prodotti su creativehub, appariranno automaticamente sull’app creativehub Shopify, pronti per essere importati nella ‘Lista dei prodotti’ di Shopify.

Per trovare l’app effettua l’accesso al tuo negozio su Shopify, clicca su ‘Apps’ e seleziona l’app di creativehub.

Nell’app vedrai un elenco di prodotti in cui hai impostato il prezzo nel passaggio 2. Accanto ad ogni prodotto troverai un pulsante ‘Importa’.

Cliccando questo tasto importerà ciascun prodotto all’elenco prodotti di Shopify. A questo punto rendi i prodotti disponibili e sarai pronto a vendere!

Clicca qui per maggiori informazioni su come funziona l’app di Shopify.

Step 7: Aggiungi il pagamento con carta per il completamento degli ordini

Quando vendi una stampa su Shopify il cliente paga l’importo tramite il metodo che hai scelto, che viene configurato nelle impostazioni principali di Shopify.

Noi ti addebitiamo separatamente i costi di produzione più le spese di spedizione.

Dovrai aggiungere una carta al tuo account creativehub in modo tale da permetterci di addebitarti il pagamento.

Per farlo clicca sull’icona in alto a destra e seleziona ‘impostazioni del negozio’ dal menù a tendina.

Poi clicca su ‘Impostazioni di pagamento’ sul lato sinistro del menù.