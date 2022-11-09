Come posso cambiare la valuta del mio account?

Come cambiare la valuta del tuo account.
Per cambiare la valuta di pagamento, dovrai cambiare il paese di residenza o i dettagli di registrazione dell’azienda e/o di registrazione dell’imposta sulle vendite nel tuo account creativehub.
Passo dopo passo
- Accedi al tuo account creativehub e clicca sul tuo nome nell’angolo in alto a destra della pagina.
- Seleziona ‘Impostazioni Account’ > ‘Fatturazione’
- Nella sezione Dettagli della registrazione fiscale”, cliccare su ‘Paese’.
- Scegli il Paese che corrisponde alla valuta con cui vuoi pagare
- Clicca su ‘aggiorna’. La valuta verrà aggiornata immediatamente.
Nota bene: attualmente supportiamo €EUR, £GBP e $USD.
Vuoi cambiare la lingua del tuo profilo? Clicca qui per vedere come.