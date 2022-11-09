Aggiungi una carta di pagamento per abilitare l’evasione degli ordini

Scopri come aggiungere o modificare una carta di pagamento per l’evasione dei tuoi ordini.
Come funziona il pagamento per le vendite d’arte?
Quando effettui una vendita nel tuo negozio Shopify, il pagamento viene versato dal cliente direttamente sul tuo account Shopify e verrà accreditato sul conto corrente bancario da te indicato.
Ti addebiteremo separatamente i costi di produzione e di evasione tramite il tuo account creativehub.
Per poter processare gli ordini di vendita, devi inserire una carta di pagamento nelle impostazioni del tuo negozio d’arte su creativehub.
Come posso aggiungere i dettagli della mia carta?
- Accedi al tuo account creativehub per aggiungere i dettagli della tua carta di pagamento.
- Clicca sul tuo nome in alto a destra.
- Clicca su ‘Impostazioni del negozio d’arte’. Nella parte sinistra dello schermo apparirà un menù con le ‘Impostazioni di pagamento’. Clicca qui per aggiungere o modificare una carta di pagamento.
Clicca qui per scoprire come funzionano i processi di evasione degli ordini e di pagamento.