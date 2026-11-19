Siamo un laboratorio di stampa fine art e fotografica. Realizziamo stampe giclée e C-type sulla nostra gamma di nove carte e possiamo montarle su pannello o incorniciarle. Ogni stampa è un foglio piano, stampato su un solo lato a partire da una bobina, quindi libri, biglietti, prodotti piegati o fronte-retro e la stampa diretta su metallo, vetro, acrilico o tessuto non rientrano in ciò che facciamo.
Cosa realizziamo
- Stampe fine art giclée su sette carte: Hahnemühle Photo Rag, Hahnemühle German Etching, Hahnemühle Pearl, Hahnemühle Bamboo, Ilford Cotton Textured, Canson Baryta ed Epson Semi-Gloss. Vedi la stampa giclée.
- Stampe fotografiche C-type su due carte: Fuji Matt e Fuji Gloss. Vedi la stampa C-type.
- Montaggio su pannello e cornici su misura, ordinati insieme alla stampa. Vedi montaggio e cornici.
La stampa più piccola, su qualsiasi carta, è 4" x 6"; la più grande dipende dalla carta, vedi i formati massimi di stampa. Non c'è una quantità minima d'ordine. Il prezzo degli ordini è calcolato per singola stampa, quindi puoi ordinare una sola copia o un prototipo unico prima di una tiratura più grande. I prezzi aggiornati sono nel listino prezzi e nel tuo carrello su order.creativehub.io.
Prodotti stampati che non realizziamo
- Libri, fotolibri, album e qualsiasi prodotto rilegato. Non facciamo rilegature e non stampiamo pagine di libri, pagine di album o copertine.
- Prodotti a più pagine o piegati: opuscoli, programmi, pieghevoli, menu e fogli fronte-retro, in qualsiasi quantità.
- Prodotti in cartoncino: biglietti da visita, volantini, inviti, biglietti d'auguri, cartoncini di supporto e cartoncini forati o fustellati. Teniamo solo carte fine art e fotografiche di qualità d'archivio, nessun cartoncino.
- Cancelleria: carta intestata e set di buste coordinate.
- Etichette e adesivi.
- Trittici creati automaticamente: non esiste un prodotto che divide un'immagine in tre pannelli.
- Certificati di autenticità insieme a un ordine di stampa. I certificati sono una funzione della vendita tramite sell.creativehub.io.
Una piccola stampa piana va benissimo. Non c'è un prodotto cartolina dedicato, ma puoi ordinare una stampa d'arte in formato cartolina (6" x 4", oppure un formato personalizzato come 195 x 90 mm) su una qualsiasi delle nostre carte. Molti clienti che vogliono un biglietto d'auguri ordinano una stampa piana nel formato che serve e la applicano da soli su un biglietto piegato neutro.
Materiali su cui non stampiamo
- Carta o materiali forniti da te, comprese carte di terzi come Colorplan. Le nostre stampanti sono calibrate per le carte in bobina che teniamo a magazzino.
- Metallo, vetro, acrilico o pannelli. Dibond e alluminio sono supporti di montaggio che stanno dietro una stampa su carta, mentre l'acrilico è un montaggio frontale applicato sopra una stampa. In nessuno dei due casi si tratta di una stampa sul materiale stesso. Non realizziamo blocchi di acrilico.
- Tela ordinata online. Offriamo la stampa su tela, ma non si può ancora ordinare sul sito; l'ordine online verrà introdotto all'inizio del 2027. Se nel frattempo hai in mente un grosso ordine su tela, contattaci. Non intelaiamo né incorniciamo tele fornite dai clienti.
- Pellicole e tessuti: mylar, acetato, pellicola trasparente, tessuto, trasparenze di grande formato e negativi digitali per la stampa in cianotipia.
- Supporti traslucidi e stampe per lightbox: pergamena, carta da lucido e tutto ciò che è pensato per essere retroilluminato. Per un lightbox o una grafica da vetrina, rivolgiti a uno specialista che stampa su supporti traslucidi fatti per la retroilluminazione.
- Esposizione all'aperto. Nulla nella nostra gamma è adatto a un'esposizione all'aperto senza copertura, compreso il montaggio Acrylic Reverse. Il montaggio non rende una stampa su carta resistente alle intemperie; il materiale adatto è il vinile, e noi non lo produciamo.
- Carta per affissioni. Le nostre carte non sono fatte per l'affissione con colla di farina. Se vuoi provarci lo stesso, ordina una sola striscia di prova e prova prima la colla su quella.
- Cartone, cartoncino o carta da poster. Le nostre carte arrivano fino a 310gsm, quindi un cartone da 400 a 600gsm è fuori dalla nostra gamma, così come la carta da poster leggera da circa 90gsm.
Servizi che non offriamo
- Modifica, ritocco, upscaling, restauro, ritaglio o fotomontaggio. Stampiamo il tuo file così come lo fornisci. Possiamo controllare le dimensioni in pixel di un file e dirti qual è il formato massimo a cui consigliamo di stamparlo.
- Scansione. Vedi come ottenere una scansione ad alta risoluzione della tua opera.
- Prove digitali in PDF, barre colore, crocini di registro o match print. Una striscia di prova fisica della tua immagine è il modo per verificare un file prima di una stampa grande.
- Stampa in CMYK. Stampiamo da file RGB (consigliato Adobe RGB 1998), quindi fornisci file RGB. Vedi come preparare il tuo file.
- Stampa in camera oscura alla gelatina d'argento. Le opzioni più vicine sono una C-type su Fuji Matt o Fuji Gloss, oppure una giclée su Hahnemühle Pearl o Photo Rag per il bianco e nero.
- Copie digitali, download o fotocopie. Stampiamo solo da file forniti da te.
- Installazione o allestimento di mostre. Noi stampiamo, montiamo e incorniciamo; dell'allestimento si occupa il tuo team o un installatore della tua zona.
- Listini per rivenditori o all'ingrosso e programmi di sponsorizzazione. Tutti pagano i prezzi indicati sul sito. Per una tiratura molto grande, invia le specifiche via email a info@creativehub.io e faremo un prezzo caso per caso.
Inchiostri, finiture, piegatura e rifilatura sono trattati in Potete stampare fronte-retro, piegare, plastificare o usare inchiostro metallizzato o bianco?
Contenuti che possiamo e non possiamo stampare
- Il nudo è accettato in tutti i nostri laboratori.
- Non siamo attrezzati per produrre immagini che mostrano attività sessuale esplicita. Per questo tipo di lavoro è più adatto un servizio di stampa specializzato più piccolo.
- Devi essere il proprietario dell'immagine o detenerne i diritti. Vedi Posso stampare un'immagine che non è mia?
Per un caso al limite, contattaci prima di ordinare con una breve descrizione del lavoro. Non serve inviare il file per chiedere.
Non sai se possiamo realizzarlo?
Invia un campione a bassa risoluzione del lavoro e raccontaci cosa hai in mente tramite la pagina dei contatti: ti diremo se possiamo produrlo.
Tutto ciò che realizziamo, dalle stampe al montaggio e alle cornici, è riportato per formato nel nostro listino prezzi attuale.