Siamo un laboratorio di stampa fine art e fotografica. Realizziamo stampe giclée e C-type sulla nostra gamma di nove carte e possiamo montarle su pannello o incorniciarle. Ogni stampa è un foglio piano, stampato su un solo lato a partire da una bobina, quindi libri, biglietti, prodotti piegati o fronte-retro e la stampa diretta su metallo, vetro, acrilico o tessuto non rientrano in ciò che facciamo.

Cosa realizziamo

Stampe fine art giclée su sette carte: Hahnemühle Photo Rag, Hahnemühle German Etching, Hahnemühle Pearl, Hahnemühle Bamboo, Ilford Cotton Textured, Canson Baryta ed Epson Semi-Gloss. Vedi la stampa giclée.

su sette carte: Hahnemühle Photo Rag, Hahnemühle German Etching, Hahnemühle Pearl, Hahnemühle Bamboo, Ilford Cotton Textured, Canson Baryta ed Epson Semi-Gloss. Vedi la stampa giclée. Stampe fotografiche C-type su due carte: Fuji Matt e Fuji Gloss. Vedi la stampa C-type.

su due carte: Fuji Matt e Fuji Gloss. Vedi la stampa C-type. Montaggio su pannello e cornici su misura, ordinati insieme alla stampa. Vedi montaggio e cornici.

La stampa più piccola, su qualsiasi carta, è 4" x 6"; la più grande dipende dalla carta, vedi i formati massimi di stampa. Non c'è una quantità minima d'ordine. Il prezzo degli ordini è calcolato per singola stampa, quindi puoi ordinare una sola copia o un prototipo unico prima di una tiratura più grande. I prezzi aggiornati sono nel listino prezzi e nel tuo carrello su order.creativehub.io.

Prodotti stampati che non realizziamo

Libri, fotolibri, album e qualsiasi prodotto rilegato. Non facciamo rilegature e non stampiamo pagine di libri, pagine di album o copertine.

Non facciamo rilegature e non stampiamo pagine di libri, pagine di album o copertine. Prodotti a più pagine o piegati: opuscoli, programmi, pieghevoli, menu e fogli fronte-retro, in qualsiasi quantità.

opuscoli, programmi, pieghevoli, menu e fogli fronte-retro, in qualsiasi quantità. Prodotti in cartoncino: biglietti da visita, volantini, inviti, biglietti d'auguri, cartoncini di supporto e cartoncini forati o fustellati. Teniamo solo carte fine art e fotografiche di qualità d'archivio, nessun cartoncino.

biglietti da visita, volantini, inviti, biglietti d'auguri, cartoncini di supporto e cartoncini forati o fustellati. Teniamo solo carte fine art e fotografiche di qualità d'archivio, nessun cartoncino. Cancelleria: carta intestata e set di buste coordinate.

carta intestata e set di buste coordinate. Etichette e adesivi.

Trittici creati automaticamente: non esiste un prodotto che divide un'immagine in tre pannelli.

non esiste un prodotto che divide un'immagine in tre pannelli. Certificati di autenticità insieme a un ordine di stampa. I certificati sono una funzione della vendita tramite sell.creativehub.io.

Una piccola stampa piana va benissimo. Non c'è un prodotto cartolina dedicato, ma puoi ordinare una stampa d'arte in formato cartolina (6" x 4", oppure un formato personalizzato come 195 x 90 mm) su una qualsiasi delle nostre carte. Molti clienti che vogliono un biglietto d'auguri ordinano una stampa piana nel formato che serve e la applicano da soli su un biglietto piegato neutro.

Materiali su cui non stampiamo

Carta o materiali forniti da te, comprese carte di terzi come Colorplan. Le nostre stampanti sono calibrate per le carte in bobina che teniamo a magazzino.

comprese carte di terzi come Colorplan. Le nostre stampanti sono calibrate per le carte in bobina che teniamo a magazzino. Metallo, vetro, acrilico o pannelli. Dibond e alluminio sono supporti di montaggio che stanno dietro una stampa su carta, mentre l'acrilico è un montaggio frontale applicato sopra una stampa. In nessuno dei due casi si tratta di una stampa sul materiale stesso. Non realizziamo blocchi di acrilico.

Dibond e alluminio sono supporti di montaggio che stanno dietro una stampa su carta, mentre l'acrilico è un montaggio frontale applicato sopra una stampa. In nessuno dei due casi si tratta di una stampa sul materiale stesso. Non realizziamo blocchi di acrilico. Tela ordinata online. Offriamo la stampa su tela, ma non si può ancora ordinare sul sito; l'ordine online verrà introdotto all'inizio del 2027. Se nel frattempo hai in mente un grosso ordine su tela, contattaci. Non intelaiamo né incorniciamo tele fornite dai clienti.

Offriamo la stampa su tela, ma non si può ancora ordinare sul sito; l'ordine online verrà introdotto all'inizio del 2027. Se nel frattempo hai in mente un grosso ordine su tela, contattaci. Non intelaiamo né incorniciamo tele fornite dai clienti. Pellicole e tessuti: mylar, acetato, pellicola trasparente, tessuto, trasparenze di grande formato e negativi digitali per la stampa in cianotipia.

mylar, acetato, pellicola trasparente, tessuto, trasparenze di grande formato e negativi digitali per la stampa in cianotipia. Supporti traslucidi e stampe per lightbox: pergamena, carta da lucido e tutto ciò che è pensato per essere retroilluminato. Per un lightbox o una grafica da vetrina, rivolgiti a uno specialista che stampa su supporti traslucidi fatti per la retroilluminazione.

pergamena, carta da lucido e tutto ciò che è pensato per essere retroilluminato. Per un lightbox o una grafica da vetrina, rivolgiti a uno specialista che stampa su supporti traslucidi fatti per la retroilluminazione. Esposizione all'aperto. Nulla nella nostra gamma è adatto a un'esposizione all'aperto senza copertura, compreso il montaggio Acrylic Reverse. Il montaggio non rende una stampa su carta resistente alle intemperie; il materiale adatto è il vinile, e noi non lo produciamo.

Nulla nella nostra gamma è adatto a un'esposizione all'aperto senza copertura, compreso il montaggio Acrylic Reverse. Il montaggio non rende una stampa su carta resistente alle intemperie; il materiale adatto è il vinile, e noi non lo produciamo. Carta per affissioni. Le nostre carte non sono fatte per l'affissione con colla di farina. Se vuoi provarci lo stesso, ordina una sola striscia di prova e prova prima la colla su quella.

Le nostre carte non sono fatte per l'affissione con colla di farina. Se vuoi provarci lo stesso, ordina una sola striscia di prova e prova prima la colla su quella. Cartone, cartoncino o carta da poster. Le nostre carte arrivano fino a 310gsm, quindi un cartone da 400 a 600gsm è fuori dalla nostra gamma, così come la carta da poster leggera da circa 90gsm.

Servizi che non offriamo

Modifica, ritocco, upscaling, restauro, ritaglio o fotomontaggio. Stampiamo il tuo file così come lo fornisci. Possiamo controllare le dimensioni in pixel di un file e dirti qual è il formato massimo a cui consigliamo di stamparlo.

Stampiamo il tuo file così come lo fornisci. Possiamo controllare le dimensioni in pixel di un file e dirti qual è il formato massimo a cui consigliamo di stamparlo. Scansione. Vedi come ottenere una scansione ad alta risoluzione della tua opera.

Vedi come ottenere una scansione ad alta risoluzione della tua opera. Prove digitali in PDF, barre colore, crocini di registro o match print. Una striscia di prova fisica della tua immagine è il modo per verificare un file prima di una stampa grande.

Una striscia di prova fisica della tua immagine è il modo per verificare un file prima di una stampa grande. Stampa in CMYK. Stampiamo da file RGB (consigliato Adobe RGB 1998), quindi fornisci file RGB. Vedi come preparare il tuo file.

Stampiamo da file RGB (consigliato Adobe RGB 1998), quindi fornisci file RGB. Vedi come preparare il tuo file. Stampa in camera oscura alla gelatina d'argento. Le opzioni più vicine sono una C-type su Fuji Matt o Fuji Gloss, oppure una giclée su Hahnemühle Pearl o Photo Rag per il bianco e nero.

Le opzioni più vicine sono una C-type su Fuji Matt o Fuji Gloss, oppure una giclée su Hahnemühle Pearl o Photo Rag per il bianco e nero. Copie digitali, download o fotocopie. Stampiamo solo da file forniti da te.

Stampiamo solo da file forniti da te. Installazione o allestimento di mostre. Noi stampiamo, montiamo e incorniciamo; dell'allestimento si occupa il tuo team o un installatore della tua zona.

Noi stampiamo, montiamo e incorniciamo; dell'allestimento si occupa il tuo team o un installatore della tua zona. Listini per rivenditori o all'ingrosso e programmi di sponsorizzazione. Tutti pagano i prezzi indicati sul sito. Per una tiratura molto grande, invia le specifiche via email a info@creativehub.io e faremo un prezzo caso per caso.

Inchiostri, finiture, piegatura e rifilatura sono trattati in Potete stampare fronte-retro, piegare, plastificare o usare inchiostro metallizzato o bianco?

Contenuti che possiamo e non possiamo stampare

Il nudo è accettato in tutti i nostri laboratori.

Non siamo attrezzati per produrre immagini che mostrano attività sessuale esplicita. Per questo tipo di lavoro è più adatto un servizio di stampa specializzato più piccolo.

Devi essere il proprietario dell'immagine o detenerne i diritti. Vedi Posso stampare un'immagine che non è mia?

Per un caso al limite, contattaci prima di ordinare con una breve descrizione del lavoro. Non serve inviare il file per chiedere.

Non sai se possiamo realizzarlo?

Invia un campione a bassa risoluzione del lavoro e raccontaci cosa hai in mente tramite la pagina dei contatti: ti diremo se possiamo produrlo.

Tutto ciò che realizziamo, dalle stampe al montaggio e alle cornici, è riportato per formato nel nostro listino prezzi attuale.