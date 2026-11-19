Sì. Ogni stampa sul sito di ordinazione è in formato personalizzato: inserisci la larghezza e l'altezza che vuoi, in millimetri o in pollici, e noi stampiamo e rifiliamo a quella misura. Non ci sono formati predefiniti tra cui scegliere, quindi le stampe A1, A0, quadrate e panoramiche si ordinano tutte allo stesso modo, e un formato personalizzato non comporta alcun sovrapprezzo.

Come inserire il formato

Carica la tua immagine su order.creativehub.io e avvia un ordine di stampa. Scegli la carta. Il formato massimo che puoi inserire dipende da questa. Nella scheda Print Size (formato di stampa), inserisci Width (larghezza) e Height (altezza) in Millimeters (millimetri) o Inches (pollici).

La scheda si apre con il formato di stampa nativo del tuo file (le dimensioni in pixel divise per la risoluzione incorporata) quando quel formato è ordinabile, altrimenti con il lato lungo a 300 mm. È solo un valore di partenza: il file viene ridimensionato al formato che inserisci.

I formati A si inseriscono come qualsiasi altro formato:

Formato Dimensioni A4 210 × 297 mm A3 297 × 420 mm A2 420 × 594 mm A1 594 × 841 mm (23.4 × 33.1 in)

Quando il formato non corrisponde alla tua immagine

I formati seguono le proporzioni del tuo file. Inserisci una dimensione e l'altra viene calcolata in base alla forma dell'immagine, quindi un file che non ha le proporzioni di un formato A non coinciderà esattamente con un formato A. Hai due soluzioni: ritagliare il file alle proporzioni che vuoi prima di caricarlo, oppure aggiungere un bordo in modo che immagine più bordo diano il formato del foglio che ti serve. Vedi Perché la mia stampa è stata ritagliata o il bordo non è uniforme? per capire come si comportano le due scelte.

Formati minimi e massimi

La stampa più piccola è di 90 mm per lato su ogni carta, quindi si possono ordinare piccoli quadrati come 100 × 100 mm. La più grande dipende dalla carta:

Carta Lato corto, fino a Lato lungo, fino a C-type: Fuji Matt, Fuji Gloss 1270 mm (circa 50 in) 3810 mm (150 in) Giclée: Hahnemühle Photo Rag, Epson Semi-Gloss 1498 mm (59 in) 4572 mm (180 in) Giclée: Hahnemühle German Etching, Hahnemühle Pearl, Hahnemühle Bamboo, Canson Baryta, Ilford Cotton Textured 1092 mm (circa 43 in) 3048 mm (120 in)

La scheda confronta ciò che inserisci con i limiti della carta scelta prima di lasciarti proseguire. Se un formato viene rifiutato, prova una carta più larga: una stampa troppo larga per la C-type si può realizzare come giclée su Hahnemühle Photo Rag o Epson Semi-Gloss. Un formato più largo della carta più larga non può essere stampato in un pezzo unico. Trovi altre informazioni sulle larghezze delle carte in Formati massimi per le stampe C-Type e Giclée.

A cosa si riferisce il formato che inserisci

Se aggiungi un bordo, l'opzione Set the size of (imposta il formato di) stabilisce a cosa si riferiscono larghezza e altezza:

My image (la mia immagine, l'impostazione predefinita): l'immagine viene stampata esattamente nel formato inserito e il bordo viene aggiunto intorno, quindi il foglio è più grande.

(la mia immagine, l'impostazione predefinita): l'immagine viene stampata esattamente nel formato inserito e il bordo viene aggiunto intorno, quindi il foglio è più grande. Final paper (carta finale): il foglio ha il formato inserito e il bordo sta al suo interno, quindi l'immagine stampata è più piccola.

Il formato che ordini riguarda sempre l'intero file. Se hai inserito nel file un bordo, una didascalia o una barra colore, includili nelle dimensioni che inserisci. Stampiamo una barra colore solo quando fa già parte del file; non ne aggiungiamo una noi.

Come viene calcolato il prezzo dei formati personalizzati

Il prezzo di un formato personalizzato viene calcolato automaticamente in base alla più piccola fascia di formato standard in cui rientra, e i formati molto piccoli hanno il prezzo della fascia più piccola. I formati personalizzati non sono elencati uno per uno nel listino prezzi, quindi il prezzo esatto lo vedi nel carrello. Aggiungere al carrello non comporta alcun impegno.

Limiti per le stampe incorniciate e montate

Cornici: le cornici su misura si possono acquistare online fino a 1270 mm (50 in) sul lato corto e 1905 mm (75 in) sul lato lungo. Si tratta della misura esterna della cornice, compreso l'eventuale passe-partout; una cornice flottante aggiunge 62 mm a ciascuna dimensione. Puoi comunque configurare una cornice più grande, ma al posto del prezzo compare Get a quote (richiedi un preventivo): il nostro team prepara il preventivo e la cornice viene realizzata su ordinazione.

le cornici su misura si possono acquistare online fino a 1270 mm (50 in) sul lato corto e 1905 mm (75 in) sul lato lungo. Si tratta della misura esterna della cornice, compreso l'eventuale passe-partout; una cornice flottante aggiunge 62 mm a ciascuna dimensione. Puoi comunque configurare una cornice più grande, ma al posto del prezzo compare (richiedi un preventivo): il nostro team prepara il preventivo e la cornice viene realizzata su ordinazione. Montaggio: si può scegliere online fino a 2440 mm (96 in) sul lato più lungo.

si può scegliere online fino a 2440 mm (96 in) sul lato più lungo. Pezzi fuori misura: un pezzo montato che supera 1905 mm sul lato lungo o 1270 mm sul lato corto si può ordinare, ma al checkout compare l'avviso Oversized order (ordine fuori misura) e si può selezionare solo il ritiro in laboratorio. Get a delivery quote (richiedi un preventivo di consegna) invia via email le specifiche complete al nostro servizio clienti, con te in copia, che ti risponde con il prezzo della consegna.

Trittici e opere a più pannelli

Un trittico si ordina come tre stampe separate. Decidi prima lo spazio tra i pannelli sulla parete, dividi l'immagine in un file per pannello tenendo conto di quello spazio, poi ordina ogni file come stampa a sé. Metti tutti i pannelli in un unico carrello: vengono prodotti insieme e spediti in un'unica consegna.

Ancora in dubbio sulle dimensioni? La nostra guida alla stampa delle tue opere spiega quale formato scegliere, oltre alla scelta della carta e alla preparazione del file.