Solo se hai il permesso del titolare dei diritti. In base alle nostre condizioni, devi essere l'unico titolare legale dei diritti di proprietà intellettuale di ogni immagine che carichi, oppure avere una licenza adeguata. Stampiamo dal file che ci fornisci, quindi per stampare l'immagine di qualcun altro ti serve un file con licenza e di qualità adatta alla stampa, fornito da chi detiene i diritti.

Che cosa possiamo e non possiamo fare

Non possiamo procurarti l'immagine di terzi, per esempio quella di un fotografo famoso o di un marchio.

Non possiamo darti consigli sulle licenze né occuparcene per te.

Non deteniamo, vendiamo né concediamo in licenza fotografie di giornali o archivi di editori, e non possiamo riprodurre contenuti da una pagina web online.

Non possiamo stampare materiale che viola il copyright, il marchio o altri diritti di proprietà intellettuale di qualcun altro.

Il nostro team di assistenza non può fornire conferme o pareri legali scritti in materia di copyright o di normativa sui contenuti. Se ne hai bisogno, rivolgiti a un tuo consulente.

Quando hai un file che sei autorizzato a usare, caricalo su order.creativehub.io e ordinalo come qualsiasi altra stampa.

Una fotografia da un giornale

Guarda il credito nella didascalia per trovare il fotografo o l'agenzia fotografica. Contatta il fotografo o l'agenzia indicata nel credito. Chiedi un file dell'immagine con licenza e di qualità adatta alla stampa, oppure una stampa autorizzata.

Una prima pagina, una pagina o un articolo di giornale

Le pagine e gli articoli di giornale sono protetti dal copyright dell'editore. Contatta la testata e indica quale articolo o prima pagina vorresti, con il titolo, la data e l'URL se ce l'hai. L'editore gestisce il proprio archivio e gli eventuali diritti di ristampa.

Possiamo stampare una pagina quando è un contenuto di tua proprietà o che hai il permesso di riprodurre, per esempio:

un tuo lavoro pubblicato;

una pagina di cui hai ottenuto la licenza;

una commissione personale da parte dell'editore.

Una pagina copiata da un sito web non è qualcosa che possiamo stampare senza quel permesso.

Un poster o una pagina dal negozio di stampe di un editore

Stampiamo ed evadiamo gli ordini per i negozi di stampe di diversi editori, ma non gestiamo ciò che quei negozi vendono. Non possiamo aggiungere un articolo o una prima pagina all'assortimento di un negozio, dirti se un determinato pezzo è disponibile né rimettere in vendita un poster fuori catalogo o di un'uscita passata. Chiedi al team dell'editore. Se rendono disponibile il pezzo nel loro negozio, l'ordine arriva a noi per la stampa nel modo consueto.

Foto di matrimonio e ritratti scattati da un fotografo

Se le foto del tuo matrimonio le ha scattate un fotografo, ti serve il suo permesso per farle stampare. Di solito i fotografi detengono il copyright anche quando hai acquistato le foto.

Opere generate o elaborate con l'IA

Vale la stessa regola: devi essere proprietario dell'opera o detenerne i diritti. I file generati o ingranditi con l'IA si possono stampare, ma l'ingrandimento aggiunge pixel, non dettaglio, quindi considera la dimensione nativa del file a 300 dpi come il formato di stampa sicuro e ordina una striscia di prova prima di stampare più in grande.

Come si prepara e si ordina una striscia è mostrato nella nostra guida alle prove di stampa.

Il file deve comunque essere di qualità adatta alla stampa

Lo screenshot di una pagina web, o una foto rimpicciolita dall'email o da un'app di messaggistica, non daranno una buona stampa. Chiedi al titolare dei diritti l'originale, a 300 PPI nel formato che vuoi stampare: circa 2480 x 3510 pixel per l'A4, o 3510 x 4960 pixel per l'A3. Stampiamo esattamente ciò che ci viene fornito e non ingrandiamo né miglioriamo i file. Leggi come preparare il tuo file per la stampa, oppure scopri il nostro servizio di stampa.

Una volta ottenuto un file con licenza, la nostra guida alla scelta delle stampe professionali mette a confronto giclée e C-type per aiutarti a scegliere il processo giusto.