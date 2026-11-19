No. Le nostre stampe sono realizzate solo con processi a pigmenti (giclée) e fotografici (C-type), su un solo lato della carta, e ci lasciano piane, senza rivestimenti e rifilate con bordi dritti. Ecco che cosa questo esclude e che cosa puoi fare in alternativa.

Stampa fronte-retro e retro della stampa

Non possiamo stampare sul retro di una stampa. Tutto viene stampato da grandi rotoli di carta da conservazione su macchine che stampano su un solo lato. Questo esclude i fogli fronte-retro e qualsiasi cosa sul retro di una stampa, compresi numeri di edizione, titoli, dati dell'artista, loghi e altri elementi del marchio.

Inoltre non stampiamo i tuoi dati su etichette adesive da applicare da te.

Etichette sul retro di una stampa

Applicare un'etichetta sul retro di una stampa non fa parte di un ordine standard. Se è indispensabile, per esempio per l'iscrizione a un concorso, scrivi a info@creativehub.io prima di effettuare l'ordine e dicci:

che cos'è l'etichetta e a che cosa serve;

se ci manderai tu le etichette;

dove va messa sul retro, le sue dimensioni e come va fissata.

Aspetta la nostra risposta prima di ordinare, così ogni eccezione viene concordata prima.

Che cosa puoi fare in alternativa

Per i tuoi ordini di stampa: aggiungi la firma al file prima di ordinare, oppure firma la stampa a mano dopo il ritiro o la consegna. Non offriamo la possibilità di firmare sul posto nei nostri studi.

aggiungi la firma al file prima di ordinare, oppure firma la stampa a mano dopo il ritiro o la consegna. Non offriamo la possibilità di firmare sul posto nei nostri studi. Se vendi stampe tramite sell.creativehub.io: un numero di edizione e la tua firma digitale possono essere stampati sul fronte della stampa, con ogni vendita si può inviare un certificato di autenticità e nel pacco si può mettere un inserto personalizzato. Per le edizioni limitate, il certificato e il numero di edizione stampato riportano insieme ciò che altrimenti andrebbe sul retro, e l'acquirente riceve un documento da conservare.

Piegatura e cordonatura

Non pieghiamo né cordoniamo le stampe e non stampiamo su cartoncino pieghevole, quindi la copertina piegata di un menu o un biglietto stampato dentro e fuori non sono cose che possiamo produrre. Sconsigliamo anche di piegare da te le nostre carte. Le carte giclée sono fatte di fibre di cotone e sono pensate per essere presentate in piano; la piegatura può incrinare la superficie della stampa.

Inchiostro metallizzato, oro, argento e bianco

Niente inchiostro metallizzato, argento o oro, niente goffratura né lamina. Un titolo dorato nel tuo file viene stampato come un colore piatto, non come metallizzato o lamina.

Un titolo dorato nel tuo file viene stampato come un colore piatto, non come metallizzato o lamina. Niente inchiostro bianco e niente stampa a doppia passata. Nelle nostre stampe il bianco è la carta stessa, quindi non possiamo stampare il bianco su carta nera o colorata.

Laminazione, vernice e finiture UV

Le stampe e le opere montate escono senza laminazione. Non offriamo laminazione (opaca o soft-touch), vernice, spray protettivi né nobilitazioni Raised, High-Build o Spot UV. Spray e laminati alterano la texture e la profondità del colore di una stampa. Per valutare come la superficie di una carta si comporta con riflessi e segni, ordina una striscia di prova della tua immagine.

Se lo scopo è proteggere la stampa, l'alternativa è incorniciarla sotto vetro: i vetri disponibili sono nella pagina delle cornici fine art su misura.

Rifilo, bordi e bordi frastagliati

Ogni stampa viene rifilata a mano con una taglierina, quindi sono possibili solo tagli dritti. Non possiamo dare alle stampe bordi sfrangiati, strappati o frastagliati (deckled edge), e non teniamo carte con bordi frastagliati.

Rifiliamo sempre. Le stampe non rifilate non sono previste.

Per creare da te un bordo frastagliato, ordina la stampa con un bordo bianco, così hai della carta in più da strappare. Leggi quanto grandi fare i bordi.

I bordi sono solo bianchi, perché il bordo è carta non stampata.

Non aggiungere abbondanza o crocini di taglio al tuo file. Leggi la nostra tolleranza di rifilo.

Per l'elenco più ampio dei prodotti e dei materiali che non rientrano nella nostra gamma, leggi Che cosa può e non può stampare o realizzare theprintspace? I nostri processi di stampa sono descritti nella pagina sulla stampa giclée.

Per ciò che invece stampiamo, la pagina sulla stampa giclée presenta le nostre carte fine art d’archivio con una tabella comparativa e prezzi di esempio.