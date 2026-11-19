Le nostre carte pesano tra 231gsm e 310gsm. Hahnemühle Photo Rag 308gsm, la più richiesta, è spessa 0,48 mm. I supporti di montaggio vanno dal Display Card da 2 mm all'MDF da 12 mm, e il Dibond è da 3 mm.

Grammature e superfici delle carte

Carta Tipo di stampa Grammatura Superficie Hahnemühle Photo Rag Giclée 308gsm Opaca liscia, 100% cotone, senza trama visibile Hahnemühle German Etching Giclée 310gsm Opaca con una trama marcata e irregolare Ilford Cotton Textured Giclée 310gsm Opaca, con una trama più fitta, simile a una carta da acquerello pressata a freddo Canson Baryta Giclée 310gsm Leggermente lucida, con un rivestimento setoso e riflettente Hahnemühle Bamboo Giclée 290gsm Opaca liscia, 90% fibra di bambù e 10% cotone Hahnemühle Pearl Giclée 285gsm Finitura satinata con una fine trama a buccia d'arancia Epson Semi-Gloss Giclée 260gsm Leggermente lucida, politenata, dall'aspetto fotografico Fuji Gloss C-type 246gsm Carta fotografica lucida Fuji Matt C-type 231gsm Semiopaca, con una leggera lucentezza e una fine trama puntinata

Le carte più pesanti (da 308 a 310gsm) risultano più consistenti al tatto. Quelle più leggere (da 231 a 260gsm) sono comunque di qualità da archivio, ma al tatto ricordano di più una carta fotografica. Per un aiuto nella scelta, leggi come scegliere il tipo di stampa e di carta.

Tono di base, dal più caldo al più brillante

Hahnemühle Bamboo: la base più calda, un giallo crema caldo.

la base più calda, un giallo crema caldo. Ilford Cotton Textured: bianco caldo.

bianco caldo. Hahnemühle German Etching: bianco leggermente caldo.

bianco leggermente caldo. Hahnemühle Photo Rag: bianco naturale.

bianco naturale. Canson Baryta ed Epson Semi-Gloss: i bianchi più brillanti.

Grammature che non abbiamo

Le nostre carte più pesanti sono da 310gsm. Non abbiamo una carta da 350gsm, né cartone o cartoncino da 400 a 600gsm.

Non abbiamo carta leggera da poster, intorno ai 90gsm.

Non c'è un cartoncino dedicato, anche se le carte fine art più pesanti possono dare una sensazione simile.

Spessore della carta

Hahnemühle Photo Rag 308gsm è spessa 0,48 mm. Se ti serve lo spessore di un'altra carta, dicci quale carta e che cosa stai realizzando tramite la pagina dei contatti e ti procuriamo la specifica esatta. Per un ordine grande o ricorrente, chiedi prima di impegnarti, così le misure possono essere previste nel progetto fin dall'inizio.

Spessore dei supporti di montaggio

Supporto Spessore Display Card 2 mm Dibond (pannello composito di alluminio) 3 mm Foamex 3 mm o 5 mm Foam Board 5 mm MDF 12 mm

Una stampa su Photo Rag 308gsm montata su Dibond ha uno spessore complessivo compreso all'incirca tra 3,48 e 4 mm. L'intervallo tiene conto dello strato adesivo e della normale variabilità del montaggio: se la tolleranza è stretta, basati sul valore più alto e lascia un po' di margine. Le opzioni di montaggio sono nella pagina del montaggio.

Calcolare l'altezza di una pila per un album o una scatola

Prendi lo spessore di un singolo foglio della carta. Moltiplicalo per il numero di fogli. Cinquanta fogli di una carta da 0,48 mm arrivano a circa 24 mm. Aggiungi qualche millimetro di tolleranza. Una pila di stampe raramente si comprime fino al totale matematico esatto. Se le stampe sono montate su Dibond, aggiungi 3 mm per stampa.

Resistenza della superficie e manipolazione

Superfici delicate: German Etching, Bamboo e Canson Baryta.

German Etching, Bamboo e Canson Baryta. Media: Ilford Cotton Textured ed Epson Semi-Gloss.

Ilford Cotton Textured ed Epson Semi-Gloss. Alta: Hahnemühle Pearl, che è anche una buona scelta per il montaggio.

Le carte opache di cotone non hanno un rivestimento protettivo, e questo le rende più delicate nel montaggio rispetto alle carte politenate. Se monti Canson Baryta, aggiungi un bordo bianco per proteggere i dettagli dell'immagine ai margini della stampa.

Per le stampe appese senza cornice con delle clip, le carte da 308 a 310gsm mantengono meglio la forma. Le stampe che verranno maneggiate spesso è meglio montarle su Foamex o Dibond.

Se pensi di dipingere sopra la stampa

Le nostre sono carte da stampa fine art, non carte collate per tecniche ad acqua, e non offriamo una carta specifica per acquerello.

Hahnemühle Photo Rag 308gsm è 100% cotone e priva di acidi, con una superficie opaca liscia, ed è adatta a essere dipinta con gli acrilici. L'acrilico resta sopra la superficie; non viene assorbito come su una carta da pittura tradizionale.

è 100% cotone e priva di acidi, con una superficie opaca liscia, ed è adatta a essere dipinta con gli acrilici. L'acrilico resta sopra la superficie; non viene assorbito come su una carta da pittura tradizionale. Hahnemühle German Etching 310gsm ha più grana ed è adatta a strati di colore più spessi.

ha più grana ed è adatta a strati di colore più spessi. Con l'acquerello o con colori molto diluiti, mantieni leggere le velature. Le carte da stampa non sono pensate per grandi quantità d'acqua e possono imbarcarsi.

Ogni colore e ogni medium si comporta in modo diverso sulla superficie di una stampa: ordina quindi una striscia di prova sulla carta che hai scelto e prova prima lì i tuoi colori.

Vedere e toccare le carte

Ordina un pacchetto di campioni con stampe A4 di tutta la gamma di carte, oppure una striscia di prova da 4" x 30" della tua immagine su ciascuna carta che stai valutando. Il nome della carta è stampato lungo il bordo di ogni striscia di prova, così puoi distinguerle.

Per vedere che aspetto hanno questi supporti e come si appendono, visita la nostra pagina sul montaggio fotografico e artistico, che mostra i materiali con accessori come telai e listelli.