Le nostre carte pesano tra 231gsm e 310gsm. Hahnemühle Photo Rag 308gsm, la più richiesta, è spessa 0,48 mm. I supporti di montaggio vanno dal Display Card da 2 mm all'MDF da 12 mm, e il Dibond è da 3 mm.
Grammature e superfici delle carte
|Carta
|Tipo di stampa
|Grammatura
|Superficie
|Hahnemühle Photo Rag
|Giclée
|308gsm
|Opaca liscia, 100% cotone, senza trama visibile
|Hahnemühle German Etching
|Giclée
|310gsm
|Opaca con una trama marcata e irregolare
|Ilford Cotton Textured
|Giclée
|310gsm
|Opaca, con una trama più fitta, simile a una carta da acquerello pressata a freddo
|Canson Baryta
|Giclée
|310gsm
|Leggermente lucida, con un rivestimento setoso e riflettente
|Hahnemühle Bamboo
|Giclée
|290gsm
|Opaca liscia, 90% fibra di bambù e 10% cotone
|Hahnemühle Pearl
|Giclée
|285gsm
|Finitura satinata con una fine trama a buccia d'arancia
|Epson Semi-Gloss
|Giclée
|260gsm
|Leggermente lucida, politenata, dall'aspetto fotografico
|Fuji Gloss
|C-type
|246gsm
|Carta fotografica lucida
|Fuji Matt
|C-type
|231gsm
|Semiopaca, con una leggera lucentezza e una fine trama puntinata
Le carte più pesanti (da 308 a 310gsm) risultano più consistenti al tatto. Quelle più leggere (da 231 a 260gsm) sono comunque di qualità da archivio, ma al tatto ricordano di più una carta fotografica. Per un aiuto nella scelta, leggi come scegliere il tipo di stampa e di carta.
Tono di base, dal più caldo al più brillante
- Hahnemühle Bamboo: la base più calda, un giallo crema caldo.
- Ilford Cotton Textured: bianco caldo.
- Hahnemühle German Etching: bianco leggermente caldo.
- Hahnemühle Photo Rag: bianco naturale.
- Canson Baryta ed Epson Semi-Gloss: i bianchi più brillanti.
Grammature che non abbiamo
- Le nostre carte più pesanti sono da 310gsm. Non abbiamo una carta da 350gsm, né cartone o cartoncino da 400 a 600gsm.
- Non abbiamo carta leggera da poster, intorno ai 90gsm.
- Non c'è un cartoncino dedicato, anche se le carte fine art più pesanti possono dare una sensazione simile.
Spessore della carta
Hahnemühle Photo Rag 308gsm è spessa 0,48 mm. Se ti serve lo spessore di un'altra carta, dicci quale carta e che cosa stai realizzando tramite la pagina dei contatti e ti procuriamo la specifica esatta. Per un ordine grande o ricorrente, chiedi prima di impegnarti, così le misure possono essere previste nel progetto fin dall'inizio.
Spessore dei supporti di montaggio
|Supporto
|Spessore
|Display Card
|2 mm
|Dibond (pannello composito di alluminio)
|3 mm
|Foamex
|3 mm o 5 mm
|Foam Board
|5 mm
|MDF
|12 mm
Una stampa su Photo Rag 308gsm montata su Dibond ha uno spessore complessivo compreso all'incirca tra 3,48 e 4 mm. L'intervallo tiene conto dello strato adesivo e della normale variabilità del montaggio: se la tolleranza è stretta, basati sul valore più alto e lascia un po' di margine. Le opzioni di montaggio sono nella pagina del montaggio.
Calcolare l'altezza di una pila per un album o una scatola
- Prendi lo spessore di un singolo foglio della carta.
- Moltiplicalo per il numero di fogli. Cinquanta fogli di una carta da 0,48 mm arrivano a circa 24 mm.
- Aggiungi qualche millimetro di tolleranza. Una pila di stampe raramente si comprime fino al totale matematico esatto.
- Se le stampe sono montate su Dibond, aggiungi 3 mm per stampa.
Resistenza della superficie e manipolazione
- Superfici delicate: German Etching, Bamboo e Canson Baryta.
- Media: Ilford Cotton Textured ed Epson Semi-Gloss.
- Alta: Hahnemühle Pearl, che è anche una buona scelta per il montaggio.
Le carte opache di cotone non hanno un rivestimento protettivo, e questo le rende più delicate nel montaggio rispetto alle carte politenate. Se monti Canson Baryta, aggiungi un bordo bianco per proteggere i dettagli dell'immagine ai margini della stampa.
Per le stampe appese senza cornice con delle clip, le carte da 308 a 310gsm mantengono meglio la forma. Le stampe che verranno maneggiate spesso è meglio montarle su Foamex o Dibond.
Se pensi di dipingere sopra la stampa
Le nostre sono carte da stampa fine art, non carte collate per tecniche ad acqua, e non offriamo una carta specifica per acquerello.
- Hahnemühle Photo Rag 308gsm è 100% cotone e priva di acidi, con una superficie opaca liscia, ed è adatta a essere dipinta con gli acrilici. L'acrilico resta sopra la superficie; non viene assorbito come su una carta da pittura tradizionale.
- Hahnemühle German Etching 310gsm ha più grana ed è adatta a strati di colore più spessi.
- Con l'acquerello o con colori molto diluiti, mantieni leggere le velature. Le carte da stampa non sono pensate per grandi quantità d'acqua e possono imbarcarsi.
Ogni colore e ogni medium si comporta in modo diverso sulla superficie di una stampa: ordina quindi una striscia di prova sulla carta che hai scelto e prova prima lì i tuoi colori.
Vedere e toccare le carte
Ordina un pacchetto di campioni con stampe A4 di tutta la gamma di carte, oppure una striscia di prova da 4" x 30" della tua immagine su ciascuna carta che stai valutando. Il nome della carta è stampato lungo il bordo di ogni striscia di prova, così puoi distinguerle.
Per vedere che aspetto hanno questi supporti e come si appendono, visita la nostra pagina sul montaggio fotografico e artistico, che mostra i materiali con accessori come telai e listelli.