Inizia a vendere arte online con Etsy in 7 semplici passaggi

Guida in 7 passaggi per automatizzare le vendite con creativehib e Etsy.
Step 1: Crea gratuitamente un account creativehub
- Crea gratuitamente un account creativehub cliccando qui. Se hai già un account effettua l’accesso.
Step 2: Carica i files e modifica le impostazioni su creativehub
- Effettuato l’accesso al tuo account si aprirà la pagina delle opzioni.
- Seleziona l’icona ‘Vendi arte online’ e guarda il tutorial per organizzare i tuoi prodotti.
Step 3: Crea il tuo negozio su Etsy
- Apri Etsy e registra il tuo account.
- Appena creato il tuo account clicca su ‘Vendi su Etsy’ nel menu delle impostazioni e segui i passaggi per creare il tuo negozio su Etsy. Questo passaggio è fondamentale per connetterti con creativehub!
- Mentre ti registri Etsy ti chiederà di creare un prodotto per proseguire, crea un prodotto manuale che potrai eliminare in seguito.
Step 4: Connetti creativehub con il tuo negozio su Etsy
- Torna all’account creativehub.
- Accedi alle impostazioni principali cliccando sul nome/avatar in alto a destra
- Seleziona ‘Integrazioni’ dal menù delle opzioni sulla sinistra
- Seleziona il tasto ‘Connetti’ vicino al logo Etsy
- Accedi all’account Etsy e connetti i due accounts
Step 5: Importa i prodotti sul negozio Etsy
- Appena avrai prezzato le stampe (passo 2), verranno mostrate sull’account creativehub nella ‘Lista dei prodotti’
- Li troverai nelle ‘Impostazioni del negozio’ > ‘Lista dei prodotti’
- Per iniziare imposta ‘Metodo tariffa di spedizione’. Clicca qui per saperne di più.
- Poi clicca su ‘Importa tutto’ se vuoi vendere tutti i prodotti su Etsy oppure importa i prodotti individualmente.
- Etsy obbliga ad impostare la ‘Quantità dello stock’ di tutti i prodotti. Per questo noi importiamo i prodotti che sono in edizioni aperte con una quantità di 999 (che può essere cambiato su Etsy).
- I tuoi prodotti in edizione limitata verranno esportati nelle quantità impostate.
- Di seguito gli esempi dei prodotti su Etsy in edizione limitata di 100 e edizione aperta (999).
- Clicca qui per saperne di più sulle commissioni di Etsy
Step 6: Aggiungi il pagamento con carta per il completamento degli ordini
Quando vendi una stampa su Etsy il cliente paga l’importo tramite il metodo che hai scelto (questo viene configurato sulle impostazioni principali di Etsy).
Noi ti addebitiamo separatamente i costi di produzione più le spese di spedizione.
Dovrai aggiungere una carta al tuo account creativehub così che possiamo prendere il pagamento.
Per farlo clicca sull’icona in alto a destra e seleziona ‘impostazioni del negozio’
Poi clicca ‘Impostazioni di pagamento’ dal menù sulla sinistra.
Step 7: Dirigi il traffico verso il tuo nuovo Negozio Etsy
Ora sei pronto con il tuo nuovo negozio online!
Quando vendi una stampa noi provvederemo al completamento dell’ordine con spedizione in 2-5 giorni lavorativi.
Questo è il momento di dirigere il traffico al tuo negozio online.
Ci sono molti metodi per farlo, per questo abbiamo deciso di scrivere un libro che copra tutti questi argomenti. Ordina una copia gratuita cliccando il tasto a seguire!