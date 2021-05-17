Quelle superficie contribuez-vous à protéger avec le World Land Trust ?

Plus d’informations sur l’étendue des terrains que nous aidons à conserver.

Quelle surface de terrain est ainsi préservée ?

Chaque fois qu’un nouveau client passe une première commande d’un minimum de 25 £, nous sponsorisons le World Land Trust pour faire l’acquisition de 25 m 2 d’habitat naturel chaque année.

d’habitat naturel chaque année. Nous procédons de même dans le cadre de notre programme de recommandation, où nous offrons à chaque nouveau client à qui nous avons été recommandés 25 % de réduction sur leur première commande.

Si vous nous recommandez à 10 utilisateurs qui passent chacun une commande d’un montant d’au moins 25 £ , vous aurez protégé une réserve naturelle de la taille d’un court de tennis.

Pour découvrir comment nous recommander à de nouveaux utilisateurs tout en protégeant la nature, cliquez ici.