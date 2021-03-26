Qu’est-ce que le World Land Trust ?

Découvrez les initiatives du World Land Trust pour préserver l’environnement.

Organisation internationale à but non lucratif dédiée à la conservation de l’environnement, le World Land Trust protège et gère de façon durable des écosystèmes naturels dans plus de 20 pays.

Il envoie des fonds et de l’expertise dans des endroits qui en ont désespérément besoin, tout en laissant le contrôle aux gens qui vivent sur place 365 jours par an.

De cette façon, le World Land Trust parvient à développer des partenariats avec des communautés et des organisations locales pour encourager leur soutien et leur engagement. Par exemple, des braconniers reçoivent une formation de garde-chasse, ce qui permet d’améliorer la protection de la faune et de créer localement des emplois stables.

Parrainé par Sir David Attenborough, le World Land Trust accomplit un travail vital avec pour mission de sauver la planète pour les générations futures. Chaque don permet de protéger de façon permanente une superficie qui ne fait qu’augmenter, tout en sauvegardant une faune et une flore qui seraient autrement vouées à disparaître.