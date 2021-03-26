Que veut dire la neutralité carbone pour theprintspace?

Les raisons pour lesquelles nous compensons nos émissions carbone.

Le changement climatique est une menace planétaire qui aura un impact sur la vie de chacun.

Il est vital que tous les individus, les entreprises, les organisations et les gouvernements contribuent à l’objectif commun de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Des analystes spécialisés ont calculé l’empreinte carbone de theprintspace en utilisant les critères élaborés en 2018 par le département de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (DEFRA) et le département des Affaires, de l’Énergie et des Stratégies industrielles (BEIS) britanniques.

Après avoir analysé notre empreinte carbone, nous avons mis en place des changements immédiats visant à réduire au maximum nos émissions carbone.

Quand nous n’avons pas d’autre alternative, nous faisons appel à Gold Standard pour compenser nos émissions de CO 2 – une fondation recommandée par Friends of the Earth, Greenpeace et WWF UK. Par l’intermédiaire de Gold Standard, theprintspace investit dans des projets d’énergie renouvelable.

Compenser nos émissions de gaz à effet de serre reste avant tout un plan à court terme et non pas une solution à long terme. Nous continuons à chercher des moyens de réduire encore plus nos émissions et à appliquer les changements nécessaires au fur et à mesure.